L'omaggio a Gene Hackman introduce l'In Memoriam degli Oscar 2025

Uno dei momenti più toccanti della notte degli Oscar 2025 è stato senza dubbio il tributo a Gene Hackman, star di Hollywood scomparsa di recente. Morgan Freeman, attore con cui Hackman ha condiviso il set in film iconici, ha introdotto l'In Memoriam con un omaggio personale e sentito, ricordando il collega non solo come un immenso interprete, ma anche come un amico.

Oscar 2025: omaggio speciale a Gene Hackman e all'In Memoriam

Hackman, due volte vincitore del Premio Oscar, è stato un attore versatile del cinema americano. La sua filmografia spazia da Il braccio violento della legge (1971), che gli valse il primo Oscar come miglior attore, a capolavori come Mississippi Burning - Le radici dell'odio, Superman, Gli spietati e Punto di non ritorno.

Una scena con Gene Hackman

Nel suo toccante discorso, Morgan Freeman ha condiviso ricordi personali del loro rapporto, descrivendo Hackman come "un uomo dalla professionalità impeccabile e dal cuore grande". I due hanno recitato insieme in Gli spietati (1992), il celebre western di Clint Eastwood che valse a Hackman il suo secondo Oscar, questa volta come miglior attore non protagonista.

"Gene non era solo un grande attore, era un uomo straordinario. Il suo talento era immenso, ma ciò che lo rendeva unico era la sua umiltà e il suo impegno costante nel raccontare storie autentiche," ha dichiarato Freeman.

Dopo il discorso di Freeman, il pubblico dell'Academy Awards si è unito in un lungo applauso mentre sullo schermo scorrevano le immagini di Hackman nei suoi ruoli più iconici. La sequenza dell'In Memoriam ha poi reso omaggio a molte altre personalità del mondo del cinema scomparse nell'ultimo anno.

Hackman si era ritirato dalle scene da anni, preferendo una vita lontana dai riflettori, dedicandosi alla scrittura e a una passione per la pittura e la vita tranquilla. La 97ª edizione degli Oscar non ha solo premiato il meglio del cinema contemporaneo, ma ha anche saputo rendere omaggio alle leggende che hanno costruito la storia di Hollywood. Il tributo a Gene Hackman, accompagnato dalle parole commosse di Morgan Freeman, è stato uno di quei momenti che rimarranno impressi nella memoria del pubblico.

Purtroppo, però, l'In Memoriam di quest'anno ha omesso alcuni nomi: la star Michelle Trachtenberg, scomparsa il mercoledì prima degli Oscar, non è stata inclusa nel segmento In Memoriam. Inoltre, sono stati esclusi anche attori come Tony Todd, Chance Perdomo, Alain Delon, Tony Roberts, Marianne Faithful e Olivia Hussey.