Sarah Michelle Gellar su Shannen Doherty: "Ecco cosa ho imparato dalla nostra amicizia"

La protagonista di Buffy - L'Ammazzavampiri Sarah Michelle Gellar ha raccontato della sua amicizia con Shannen Doherty e di come si sostengano a vicenda, anche in cucina.

Sarah Michelle Gellar ha raccontato ancora una volta della sua grande amicizia con Shannen Doherty, rivelando che si sentono ogni giorno e imparano sempre molto l'una dall'altra, anche in ambito culinario.

Buffy - L'ammazzavampiri: James Marsters, Sarah Michelle Gellar e Joss Whedon durante le riprese dell'episodio La vita è un musical

Sarah Michelle Gellar e Shannen Doherty hanno mantenuto la loro amicizia da quando si sono incontrate negli anni Novanta, quando entrambe erano protagonista di due show molto importanti: Buffy - L'ammazzavampiri e Streghe. Giovedì, Sarah Michelle Gellar ha parlato dell'amica, che al momento sta combattendo contro il cancro al seno al quarto stadio, durante un'intervista con People: "Ci sentiamo ogni giorno. È fantastica! È divertente, mio marito dice sempre che si impara molto di più dagli amici che dal tuo coniuge. Infatti, nonostante lui sia uno chef fantastico, in cucina ho imparato molto di più da Shannen che da lui. Durante questo periodo trascorso in casa lei era molto paziente con me e mi aiutava"

Shannen Doherty e Alyssa Milano in Streghe nell'episodio Il dolore di Prue

Le due donne sono molto legate ormai da più di trent'anni e Sarah Michelle Gellar ha sempre sostenuto l'amica nella sua difficile battaglia contro il cancro, che purtroppo ora si è ripresentato. Proprio poche settimane fa, infatti, Shannen Doherty ha spiegato che lotta ancora contro la malattia che le è stata diagnosticata nel 2015.

Durante l'intervista, inoltre, Sarah Michelle Gellar ha anche raccontato di come ha passato l'ultimo periodo a casa con i suoi figli aiutandoli a studiare a casa: "Penso che sia estremamente difficile essere genitore, arbitro, preside, insegnante, tutto insieme. È passato un po' di tempo da quando frequentavo la scuola e non possiedo le competenze giuste che avevo all'epoca. Una cosa è capire un concetto, un'altra è essere in grado di insegnare un concetto. Ho fatto però il meglio che potevo per i miei figli" Recentemente Sarah Michelle Gellar ha detto che i suoi figli stanno vedendo Buffy - l'ammazzavampiri per la prima volta e si sono appassionati alla serie che vede l'attrice protagonista.