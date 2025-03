Oscar 2025: come e dove seguire la cerimonia in tv e in streaming dall'Italia

Ecco dove seguire in diretta tv e in streaming la 97° cerimonia di consegna degli Academy Awards, che si terrà nella notte tra il 2 e il 3 marzo Los Angeles.

A Los Angeles è tutto pronto per la notte degli Oscar, l'evento più seguito dai cinefili di tutto il mondo che terrà incollati agli schermi gli spettatori per scoprire quali film e star trionferanno portandosi a casa l'ambita statuetta. Cerimonia sobria, ma con red carpet confermato, nel rispetto degli incendi che solo poche settimane hanno devastato interi quartieri della Città degli Angeli.

La sobrietà ha spinto l'Academy a optare per ridurre sfarzo e spettacolo cancellando l'esecuzione live dei brani candidati, ma non mancheranno i numeri musicali con l'esibizione delle star di Wicked Cynthia Erivo e Ariana Grande e con un omaggio musicale alla saga di James Bond.

Condotta da Conan O'Brian, la cerimonia degli Oscar si terrà presso lo storico Dolby Theatre di Hollywood. Negli USA la cerimonia di consegna degli 82° Golden Globe verrà tramessa in diretta sulla ABC e in streaming su ABC.com, Hulu, YouTubeTV, AT&T TV e FuboTV.

Come seguire la cerimonia dall'Italia

Il presentatore degli Ocsar Conan O'brien

Quest'anno la cerimonia di consegna degli Oscar 2025 verrà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 23:30 (ora italiana) quando prenderà il via la sfilata delle star dal red carpet del Dolby theatre. All'1:00 inizierà la diretta della cerimonia di premiazione, che andrà avanti fino alle prime luci dell'alba e ci permetterà di conoscere i vincitori e le vincitrici nelle numerose categorie.

Nella mattinata di lunedì 3 marzo seguirà il commento live della redazione di Movieplayer.it per fare il bilancio della nottata delle stelle.

Chi vincerà?

Emilia Perez: Zoe Saldana tiene in mano il premio BAFTA come miglior attrice non protagonista

A guidare la pattuglia dei candidati troviamo il musical crime targato Netflix Emilia Perez con 13 candidature, seguito da The Brutalist e Wicked, entrambi a quota 10 nomination. Tra i candidati a miglior film si segnalano, inoltre, Anora, A Complete Unknown, Conclave, I'm Still Here, The Substance, Dune: Parte Due e Nickel Boys.

Nell'attesa della cerimonia di consegna degli Oscar 2025, potete leggere il nostro approfondimento con le previsioni nelle categorie principali.