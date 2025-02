Oscar 2025, annunciati altri presentatori: nella lista Ben Stiller e Selena Gomez

Nuove star si aggiungono ai nomi già confermati per l'annuncio dei premi alla Notte degli Oscar.

Selena Gomez, Ben Stiller e Joe Alwyn saranno tra i presentatori della prossima cerimonia che assegnerà i premi Oscar il prossimo 2 marzo. Mercoledì è stato annunciato un nuovo gruppo di presentatori.

Tra le star che saliranno sul palco per presentare i vincitori nelle varie categorie anche Selena Gomez, tra le protagoniste di Emilia Pérez, e Joe Alwyn, nel cast di The Brutalist di Brady Corbet.

I presentatori della Notte degli Oscar 2025

Tra coloro che presenteranno figurano anche Lily-Rose Depp, Willem Dafoe e la star di Il gladiatore II Connie Nielsen. Come spesso accade, anche alcuni ex candidati all'Oscar sono stati scelti per presentare i vincitori.

Primo piano di Ben Stiller in Greenberg

Spiccano Sterling K. Brown (American Fiction, 2024), Oprah Winfrey (Il colore viola, 1986) e Ana de Armas (Blonde, 2023), che parteciperanno insieme a Ben Stiller, Nick Offerman e Goldie Hawn, premiata con l'Oscar nel 1970 per Fiore di cactus.

Gli altri nomi dei presentatori degli Oscar 2025 già annunciati

Nelle scorse settimane erano state confermate anche le presenze di premi Oscar come Halle Berry e Whoopi Goldberg e i vincitori dello scorso anno: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emma Stone e Da'Vine Joy Randolph.

Non mancheranno alla serata sul palco anche Scarlett Johansson, Elle Fanning, Amy Poehler, Bowen Yang, June Squibb, John Lithgow e Penélope Cruz.

L'edizione numero 97 della Notte degli Oscar vedrà in prima fila Emilia Perez con 13 candidature, seguito da The Brutalist e Wicked appaiati a quota 10. Il film diretto da Jacques Audiard ha fatto molto discutere negli ultimi tempi per vicende esterne al film.