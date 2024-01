Oscar 2024, Ryan Gosling sulla possibilità di una nomination: 'Ti pagano per cantare durante la cerimonia?'

Ryan Gosling potrebbe esibirsi alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2024 grazie alla canzone I'm Just Ken, che ha interpretato per il film Barbie.

L'attore canadese non ha infatti escluso la possibilità di salire sul palco dell'atteso evento cinematografico in caso ricevesse una nomination.

Le dichiarazioni di Gosling

Rispondendo a una domanda di W Magazine, Ryan Gosling ha parlato dell'eventualità di essere coinvolto musicalmente durante la serata degli Oscar 2024. L'interprete di Ken nel film Barbie ha spiegato in modo ironico: "Beh, non sono stato invitato. E non ci stavo pensando fino a questo momento e ora è tutto quello a cui penso. Vieni pagato per cantare agli Oscar? Devi guidare da solo per arrivarci? Come accade? Almeno ti danno un passaggio, giusto?".

L'accoglienza riservata al brano

Per ora Gosling è stato nominato ai Grammy grazie a I'm Just Ken e il brano è entrato nella shortlist nella categoria Miglior Canzone Originale in vista delle nomination agli Oscar che verranno annunciate il 23 gennaio. I brani Dance the Night di Dua Lipa e What Was I Made For? di Billie Eilish, entrambi tratti dalla colonna sonora di Barbie, sono ancora in corsa per l'importante riconoscimento.