Oscar 2024, il produttore: 'Ryan Gosling ha pianificato ogni dettaglio di I'm Just Ken'

Durante la 96ª edizione degli Oscar Ryan Gosling si è esibito in un'epica performance, alla quale ha lavorato per lunghi mesi.

Ryan Gosling ha infiammato il palco agli Academy Awards domenica sera durante la 96ª edizione degli Oscar. Nominato per la sua interpretazione di Ken in Barbie, il film più popolare del 2023, Gosling ha giocato d'astuzia sull'esecuzione della canzone "I'm Just Ken", brano candidato agli Oscar. Come ora sappiamo, Gosling ha lavorato sodo e per lunghi mesi alla performance che ha visto salire sul palco diverse sue co-star e l'iconico chitarrista Slash.

L'esibizione comprende un'orchestra di 40 elementi, più di 60 Ken e una ventina di teste di Barbie giganti, rendendo "I'm Just Ken" uno dei numeri musicali più memorabili del celebre evento. Molly McNearney, che ha prodotto gli Oscar di quest'anno insieme a Raj Kapoor, Katy Mullan e Rob Paine, ha parlato con Variety la mattina dopo lo spettacolo di quanto Gosling si sia impegnato nella performance.

Oscar 2024: Oppenheimer domina con sette vittorie, inclusi miglior film e regia, tutti i vincitori

Le parole del produttore

"Ryan Gosling è un vero professionista. Ci siamo incontrati con lui su Zoom mesi fa, per parlare di quella performance. Greta Gerwig ha contribuito anche dal punto di vista creativo. Si è impegnato moltissimo. La sua coreografa, Mandy Moore, è eccezionale: ha partecipato a tutte le telefonate. E anche Mark Ronson. È da lì che sono nati il vestito rosa e tutti gli altri in nero, e le scale sul retro", ha detto McNearney.

Anche Moore ha partecipato all'intervista, parlando dei grandi progetti che Gosling ha portato in tavola fin dall'inizio. "È stato molto chiaro sulla struttura generale del film. Voleva iniziare dal pubblico, salire e vedere Mark, vedere Andrew [Wyatt, co-produttore] e poi unirsi ai 10 Ken sconfortati sulle scale. Da lì, voleva che il resto del numero si evolvesse come se i Ken arrivassero da ogni dove. E per finire con un'enorme celebrazione che rivelasse Slash", ha aggiunto Moore.

I piani di Gosling comprendevano anche un paio di momenti chiave della performance che potevano sembrare improvvisati. A un certo punto ha portato il microfono alla regista di Barbie Greta Gerwig e alle star Margot Robbie e America Ferrera, permettendo loro di unirsi alla canzone. Poi ha portato il microfono all'amica e collaboratrice di lunga data Emma Stone, che ha cantato anche lei una battuta.

Tornando sul palco, Gosling ha baciato la mano del cameraman, un'idea che gli è venuta anche durante le prove. "Ci siamo esercitati. Gosling è stato molto dolce e ha detto: 'Possiamo assicurarci che Sean sia d'accordo se io gli baci la mano?'", ha concluso Moore.