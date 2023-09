Oscar 2024: La passione di Dodin Bouffant proverà a ottenere una nomination per la Francia

Il comitato di selezione francese ha scelto La passione di Dodin Bouffant per provare a ottenere una nomination agli Oscar 2024 come Miglior Film Straniero.

Il comitato di selezione ha preferito l'opera ad Anatomy of a Fall di Justin Triest, nonostante la vittoria della Palma d'oro a Cannes.

La scelta francese

Il film La passione di Dodin Bouffant ha come protagonisti Juliette Binoche e Benoit Magimel nel ruolo di una donna e del suo cuoco. Tra i due nascerà una storia d'amore.

Alla regia del progetto c'è Tran Anh Hung e l'opera ha debuttato al Festival di Cannes, dove ha conquistato il premio come Miglior Regista.

Nella shortlist c'erano anche The Animal Kingdom di Thomas Cailley, Sons of Ramses di Clement Cogitore e On the Wondering Paths di Denis Imbert.

Per la shortlist bisognerà attendere il 21 dicembre. Le nomination verranno annunciate il 23 gennaio 2024. La cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024.