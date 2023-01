Oscar 2023: la reazione dei Daniels alle nomination è in puro stile Everything Everywhere All At Once

I Daniels, registi del film Everything Everywhere All At Once hanno condiviso la loro reazione alle nomination ottenute agli Oscar 2023 con il loro progetto.

Le nomination agli Oscar 2023 hanno confermato il periodo estremamente positivo di Everything Everywhere All At Once e i Daniels, nome d'arte dei due registi autori del film, hanno condiviso la loro reazione alla notizia.

A differenza di molti altri filmmaker e protagonisti del mondo del cinema i due protagonisti di questa stagione cinematografica non hanno rilasciato un comunicato, ma si sono affidati ai social media.

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, registi di Everything Everywhere All at Once, sembra siano rimasti quasi senza parole dopo aver saputo che il loro film ha ottenuto ben 11 nomination ai premi assegnati dall'Academy.

I due hanno infatti condiviso una divertente GIF animata tratta dal film che mostra Michelle Yeoh nel ruolo di Evelyn, personaggio che si chiede 'Cosa sta accadendo?', riassunto perfetto per le emozioni provate dai filmmaker.

Oscar 2023: 11 nomination per Everything Everywhere All at Once, al cinema dal 2 febbraio

Il lungometraggio è riuscito, fino a questo momento a incassare ben 104 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ottenuto da poche ore ben 11 nomination agli Oscar, tra cui quelle in categorie prestigiose come Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attrice Protagonista, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Attrice Non Protagonista e Miglior Attore Non Protagonista.

In corsa per una prestigiosa statuetta ci sono anche Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, che hanno già ricevuto numerosi riconoscimenti per la loro interpretazione.