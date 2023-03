Oscar 2023: Lenny Kravitz si esibirà durante il momento In Memoriam

Sarà Lenny Kravitz ad accompagnare il momento musicale dedicato al segmento In Memoriam durante la cerimonia di consegna dei premi Oscar 2023

La rockstar è stata scelta dai produttori Glenn Weiss e Ricky Kirshner per l'importante momento in cui si ricorderà chi ha perso la vita, durante lo scorso anno, dopo aver lavorato nel mondo del cinema e della televisione.

La 95esima edizione dei premi assegnati dall'Academy sarà prodotta in collaborazione con Molly McNearney. I responsabili della serata hanno confermato oggi la partecipazione all'importante appuntamento di Lenny Kravitz.

I produttori non hanno però rivelato la canzone che verrà interpretata dal vivo dalla star della musica.

Sul palco dei premi Oscar 2023 si esibiranno anche i nominati al premio come Miglior Canzone. Per ora sono confermate le performance di Rahul Siplingunj e Kalla Bhairava sulle note di Naatu Naatu, canzone composta per il film RRR; il brano This Is A Life, tratto da Everything Everywhere All at Once, che riporterà sul palco dell'Academy il premio Oscar David Byrne accompagnato da Stephanie Hsu e Son Lux; Applause dal film Tell It Like A Woman con la performance di Diane Warren e Sofia Carson; e Lift Me Up della colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, brano interpretato dalla superstar Rihanna.

Attualmente non è invece ancora stata confermata la presenza di Lady Gaga, nominata grazie alla canzone di Top Gun: Maverick intitolata Hold My Hand.