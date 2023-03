Oscar 2023: Jonathan Majors, Dwayne Johnson, Emily Blunt tra i presentatori della cerimonia

Saranno davvero numerose le stelle di Hollywood che parteciperanno alla cerimonia degli Oscar di quest'anno, in programma il 12 marzo, per consegnare le statuette.

Manca ormai pochissimo alla novantacinquesima edizione degli Oscar 2023 e l'Academy ha deciso di condividere la prima lista di grandi nomi che parteciperanno in veste di presentatori ufficiali. Ci saranno Michael B. Jordan e Jonathan Majors, reduci dal successo di Creed III, seguiti da Dwayne "The Rock" Johnson, Emily Blunt e Glenn Close.

Spazio poi a Riz Ahmed, Arianna DeBose, Samuel L. Jackson e Zoe Saldaña. Anche Allison Williams, star di M3GAN, sarà nella lista di conduttori. Persino attori che non hanno ricevuto alcuna nomination agli Oscar di quest'anno saranno ugualmente presenti: Lady Gaga, Janelle Monáe, Donnie Yen, Melissa McCarthy e Jennifer Connelly.

Oscar 2023: Film fantastici e dove trovarli... in sala e in streaming

La cerimonia degli Oscar si terrà il 12 marzo in diretta dal Dolby Theatre di Ovation, in quel di Hollywood, e sarà condotta da Jimmy Kimmel. Per evitare incresciosi incidenti come lo schiaffo dello scorso anno, l'Academy ha messo in piedi un vero e proprio "team di gestione delle crisi".

Attesissima anche la già annunciata performance musicale di Rihanna che, per l'occasione, si esibirà dal vivo con Lift Me Up, brano tratto da Black Panther: Wakanda Forever e che le è valso la sua prima nomination agli Oscar per "miglior canzone originale".