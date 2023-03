Oscar 2023: Jessica Chastain, Nicole Kidman e Andrew Garfield tra i presentatori

La produzione della cerimonia di premiazione degli Oscar 2023 ha annunciato i nomi di altri prestigiosi presentatori delle categorie, confermando anche la presenza sul palco di Jessica Chastain e Nicole Kidman.

L'appuntamento per gli appassionati di cinema è per domenica, quando verranno svelati i vincitori della 95esima edizione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy.

Sul palco dei premi Oscar 2023 saliranno quindi Jessica Chastain, Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Florence Pugh e Sigourney Weaver.

I produttori della serata, che sarà condotta da Jimmy Kimmel, avevano già confermato la partecipazione di Riz Ahmed, Michael B. Jordan, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Emily Blunt, Jonathan Majors, Questlove, Glenn Close, Ariana DeBose, Jennifer Connelly, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Troy Kotsur, Deepika Padukone, Zoe Saldaña e Donnie Yen.

Oscar 2023: i 10 film da tenere d'occhio, da Gli spiriti dell'isola a The Fabelmans

Alla serata, interrompendo una lunga tradizione che prevedeva il ritorno dei vincitori dell'edizione precedente, non ci sarà ovviamente Will Smith, la cui presenza a ogni evento organizzato dall'Academy è stata vietata dopo lo schiaffo dato nel 2022 in diretta a Chris Rock.

Tra le star ci sarà anche Lenny Kravitz, che si esibirà per accompagnare il segmento In Memoriam, sulle note di un brano che non è ancora stato annunciato.