Oscar 2023: David Byrne tornerà sul palco della cerimonia per eseguire il brano This Is A Life

David Byrne tornerà agli Oscar a distanza di trentacinque anni dalla sua vittoria per il lavoro compiuto con la colonna sonora del film L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci.

La presenza dell'artista è infatti stata confermata dai produttori della cerimonia di premiazione che si svolgerà domenica 12 marzo al Dolby Theatre di Hollywood.

In corsa per la statuetta assegnata dall'Academy nella categoria Miglior Canzone originale c'è This Is A Life, brano di cui David Byrne ha composto la musica, in collaborazione con Ryan Lott e Mitski, e il testo, insieme a Lott.

L'artista si esibirà quindi sul palco degli Oscar 2023 interpretando con Son Lux e l'attrice Stephanie Hsu la canzone ideata per il film Everything Everywhere All at Once, in corsa anche nella categoria Miglior Colonna Sonora.

Oscar 2023: Film fantastici e dove trovarli... in sala e in streaming

Nel 1988 Bryne aveva conquistato, insieme a Ryuchi Sakamoto e Cong Su, l'Oscar grazie al lavoro compiuto sulla colonna sonora del film L'ultimo imperatore.

This Is A Life dovrà battere la concorrenza di Applause, brano che verrà interpretato da Sofia Carson e Diane Warren durante la cerimonia, Hold My Hand che è stato inciso da Lady Gaga per Top Gun: Maverick, Lift Me Up che vedrà Rihanna protagonista dal vivo anche agli Oscar dopo il Super Bowl, e Naatu Naatu del film RRR.

Il film diretto dai Daniels è uno dei protagonisti di questa stagione dei premi cinematografici e ha ottenuto ben 11 nomination agli Oscar. Nelle ultime ore, inoltre, ha dominato i PGA e i DGA, oltre a far conquistare delle storiche vittorie a Michelle Yeoh e Ke Huy Quan ai SAG Awards.