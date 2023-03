Oscar 2023: dove vedere la cerimonia in diretta streaming e in tv

Ecco come e dove seguire in diretta tv o streaming, a pagamento o in chiaro,l a cerimonia di consegna degli Oscar 2023 che si terrà nella notte tra domenica 12 marzo e lunedì 13 marzo.

Si avvicina l'evento più atteso dai cinefili di ogni parte del mondo. Nella notte tra domenica 12 marzo e lunedì 13 marzo verranno assegnati gli Oscar 2023 in una lunga cerimonia costellata di star che si terrà, come da tradizione, presso il Dolby Theatre di Los Angeles, California. A condurre la serata sarà il mattatore Jimmy Kimmel. Negli USA, l'evento sarà trasmesso in diretta dalla ABC. Ecco dove vedere la cerimonia di consegna degli Oscar 2023 in diretta streaming e in tv in Italia.

Anche quest'anno Sky Cinema è la casa degli Oscar, con la cerimonia di premiazione della 95ª edizione degli Academy Awards in diretta su Sky e in streaming su NOW, domenica 12 marzo, a partire dalle 23:15. Sarà possibile vedere gli Oscar 2023 sia in TV (anche in chiaro) che in streaming, ecco dove:

Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) Sky Uno (canale 101 di Sky) TV8 (in chiaro) NOW (in streaming live)

La cerimonia durerà circa 4 ore, quindi terminerà intorno alle 05:00 del mattino di lunedì 13 marzo (ora italiana). Ecco come seguire la live degli Oscar 2023 con Movieplayer.it..

Chi non vuole rinunciare a una notte di sonno potrà recuperare lunedì 13 marzo grazie al solito appuntamento con "IL MEGLIO DELLA NOTTE DEGLI OSCAR 2023", alle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, in seconda serata su TV8 e in streaming su NOW.

E per celebrare questo attesissimo appuntamento, da sabato 4 a venerdì 17 marzo Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar, un canale interamente dedicato ai film insigniti con la statuetta più ambita, con oltre cento titoli.