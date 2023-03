Oscar 2023, i Daniels contro la legge anti-drag: "Travestirsi non è una minaccia per nessuno"

Il commento di Daniel Scheinert, premiato con l'Oscar 2023 come miglior regista insieme a Daniel Kwan per Everything Everywhere All at Once, arrivano dopo che il Tennessee ha recentemente approvato una legge che impedisce alle drag queen di esibirsi in luoghi pubblici.

Daniel Kwan e Daniel Scheinert hanno vinto il premio per la migliore regia agli Oscar 2023 per il loro film Everything Everywhere All at Once, e dopo aver dedicato l'Oscar a "tutte le mamme del mondo", Scheinert ha rilasciato una dichiarazione polemica contro le leggi anti-drag e anti-LGBTQ promulgate in Tennessee.

"Questo è dedicato alle mamme del mondo, alle nostre mamme, in particolare mia mamma e mio papà, grazie per non aver schiacciato la mia creatività quando giravo film horror davvero inquietanti o commedie davvero perverse o mi travestivo da bambino, che non è una minaccia per nessuno!" ha detto Scheinert tra gli applausi del pubblico.

I commenti del regista arrivano dopo che il Tennessee ha recentemente approvato due controverse leggi anti-LGBTQ: una che limita l'assistenza ai minori che affermano il genere e un'altra che impedisce alle drag queen di esibirsi in luoghi pubblici. Diverse altre figure di Hollywood si sono rivolte ai social media negli ultimi giorni per protestare.

Dopo aver ringraziato la sua famiglia e i suoi amici, Daniel Kwan ha aggiunto: "C'è grandezza in ogni singola persona, non importa chi sia. Se hai un genio che aspetta di esplodere, devi solo trovare le persone giuste per sbloccarlo. Grazie mille a tutti coloro che hanno sbloccato il mio genio. Questo significa molto per noi. Grazie all'Academy!"

Forte di undici nomination, Everything Everywhere All at Once si è portato a casa sette statuette, inclusa quella per il miglior film. Qui tutti i vincitori degli Oscar 2023.