Oscar 2023: ecco chi è stato dimenticato nel momento "In Memoriam"

Il momento "In Memoriam" è uno dei più commoventi nella Notte degli Oscar e anche quest'anno non è stato da meno, anche se ci sono state delle gravi dimenticanze.

John Travolta ha introdotto il segmento, arrivando a commuoversi profondamente dopo aver ricordato la sua co-star di Grease Olivia Newton-John. "Ci hanno fatto sorridere e sono diventati cari amici a cui rimarremo sempre irrimediabilmente devoti", ha detto Travolta prima dell'inizio del video.

Nella notte che ha visto il trionfo di Everything Everywhere All at Once, gli Oscar hanno celebrato gli attori e i registi che abbiamo perso nel corso dell'ultimo anno sulle note di "Calling All Angels" di Lenny Kravitz. Questo segmento emotivo è uno dei preferiti dagli spettatori, ma l'omissione di figure hollywoodiane di alto profilo suscita ogni anno un certo dibattito.

Quest'anno, i fan si sono riversati su Twitter per segnalare l'assenza di alcune star dal segmento, tra cui Anne Heche, la star di Triangle of Sadness Charlbi Dean Kriek e Paul Sorvino. Tuttavia, tutti e tre sono stati ricordati sul sito web degli Oscar.

Tra le altre star non menzionate: Leslie Jordan, Gilbert Gottfried, Tom Sizemore e Cindy Williams.

L'Academy è in grado di aggiungere nomi alla sua lista In Memoriam fino alla data della cerimonia vera e propria, il che significa che le celebrità incluse sono morte tra la notte degli Oscar dell'anno scorso, il 27 marzo, e quelli di quest'anno, il 12 marzo.

Oscar 2023: John Travolta piange ricordando Olivia Newton-John durante il tributo In Memoriam

Sono stati ricordati grandi attori di Hollywood come James Caan, Louise Fletcher, Angela Lansbury, Raquel Welch e Gina Lollobrigida, i registi Bob Rafaelson e Wolfgang Petersen e il cantautore Burt Bacharach. La diapositiva finale è stata riservata a Walter Mirisch, produttore ed ex presidente dell'Academy.

Nessuna menzione nemmeno per Robert Blake, morto tre giorni prima della cerimonia.