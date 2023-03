Oscar 2023: John Travolta piange ricordando Olivia Newton-John durante il tributo In Memoriam

Nell'omaggiare la collega Olivia Newton-John durante il tributo In Memoriam, John Travolta non è riuscito a trattenere le lacrime.

Un commosso John Travolta ha introdotto il segmento "In Memoriam" agli Oscar 2023. L'attore non è riuscito a trattenere le lacrime al momento di ricordare l'amica e collega di Grease Olivia Newton John, che è morta nell'agosto dello scorso anno.

"Ognuno di loro ha lasciato un segno individuale e indelebile in noi", ha detto John Travolta dal palco. "Hanno toccato i nostri cuori, ci hanno fatto sorridere e sono diventati cari amici che..." ha proseguito l'attore, faticando a trovare le parole. "Rimarremo sempre irrimediabilmente devoti a..." ha concluso Travolta portandosi la mano al cuore con lacrime agli occhi. La frase "irrimediabilmente devoti" è un riferimento a una canzone di Grease cantata dal personaggio di Olivia Newton-John, Sandy. Il brano si intitola proprio Hopelessly Devoted to You.

Olivia Newton-John è morta all'età di 73 anni nell'agosto 2022 dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno. Il tumore le è stato diagnostico per la prima volta nel 1992, ma dopo aver subito una mastectomia parziale e un intervento di ricostruzione, ha appreso che il suo cancro era tornato nel 2013 e poi nel 2018.

Dopo aver interpretato la coppia preferita d'America in Grease, John Travolta e Olivia Newton-John sono rimasti vicini nel corso degli anni, recitando di nuovo insieme nel film del 1983 Due come noi.

Nell'agosto 2019, il divo di Face Off ha parlato del suo legame speciale con la collega. "Siamo stati insieme non molto tempo fa, circa tre mesi fa, e ci scambiamo messaggi tutto il tempo", ha detto in esclusiva a Us Weekly. "È meraviglioso ... Se vado a vederla nel suo spettacolo, andiamo nel backstage e usciamo insieme, guardo lo spettacolo e tutto il resto. Se vado a trovarla personalmente, di solito ceniamo e ci mettiamo in pari. E recentemente abbiamo parlato di provare a fare qualcosa insieme".