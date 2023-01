Oscar 2023: Ana de Armas candidata, Viola Davis snobbata, Twitter insorge

Viola Davis riceve il sostegno dei fan su Twitter per la mancata candidatura agli Oscar 2023 per The Woman King, per molti è stata derubata dal riconoscimento dalla protagonista di Blonde Ana de Armas.

Ogni stagione degli Oscar delude sempre qualcuno per le assenze più o meno pesanti nelle cinquine dei candidati. Agli utenti di Twitter, stavolta, non è andata giù la scelta di snobbare Viola Davis, acclamata dalla critica per il ruolo in The Woman King, a favore della protagonista di Blonde Ana De Armas.

The Woman King: Viola Davis in un'immagine

Su Twitter, gli amanti del cinema hanno speso parole forti sul fatto che Viola Davis non abbia ottenuto una candidatura come migliore attrice protagonista ai 95esimi Academy Awards. La categoria vede la cubana Ana de Armas, alla prima nomination, confrontarsi con Cate Blanchett di Tár, Andrea Riseborough, outsider con To Leslie, Michelle Williams di The Fablemans e Michelle Yeoh di Everything Everywhere All at Once. In molti hanno protestato per l'inclusione di Ana de Armas a causa delle critiche ricevute dal film Netflix Blonde mentre altri hanno pubblicato meme e scene di film che descrivono il loro dispiacere.

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2023 si terrà Domenica 12 marzo 2023, in Italia sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW.