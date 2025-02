Viola Davis deve salvare il mondo nel trailer dell'action G20 in arrivo su Prime Video

L'attrice Premio Oscar interpreta il Presidente degli Stati Uniti in questa adrenalinica pellicola action in uscita in streaming

Nel trailer del prossimo thriller di Amazon Prime Video, G20, il Premio Oscar Viola Davis interpreta il presidente degli Stati Uniti mentre lotta per sopravvivere durante l'assedio al vertice internazionale che dà il titolo alla pellicola.

La vicende segue il Presidente Danielle Sutton mentre si reca con la sua famiglia al G20 di Città del Capo, quando questo viene improvvisamente invaso da forze che vogliono il controllo economico. Nel filmato vediamo la Davis sfuggire all'attacco e combattere in un corpo a corpo.

Secondo la sinossi ufficiale del film, il presidente Sutton "dovrà superare in astuzia il nemico per proteggere la sua famiglia, difendere il suo Paese e salvaguardare i leader mondiali in questo film ricco di azione e di emozioni".

A interpretare la famiglia presidenziale sono Anthony Anderson nel ruolo di Derek Sutton e Marsai Martin in quello di Serena Sutton. Il cast comprende anche Ramón Rodríguez nel ruolo dell'agente Manny Ruiz, Elizabeth Marvel nel ruolo di Joanna Worth, Sabrina Impacciatore nel ruolo di Elena Romano, Douglas Hodge nel ruolo di Oliver Everett, Antony Starr nel ruolo di Rutledge e Christopher Farrar nel ruolo di Demetrius Sutton.

Il film è diretto da Patricia Riggen e scritto da Caitlin Parrish ed Erica Weiss e da Logan Miller e Noah Miller. Andrew Lazar produce il thriller d'azione insieme a Davis e Julius Tennon. L'uscita in streaming su Prime Video è prevista per il 10 aprile 2025.

"Con G20 ho voluto realizzare il classico film d'azione classico ai limiti del possibile, di cui sono sempre stata una grande appassionata, ma che si basa sull'alta posta in gioco del mondo moderno e tecnologicamente avanzato in cui viviamo. Spero di offrire al pubblico un'esperienza che lo catturi dall'inizio alla fine", ha dichiarato Riggen in un comunicato.