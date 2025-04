Viola Davis difende la scelta di recitare in G20: "Non tutti i film in cui reciti devono puntare all'Oscar"

Viola Davis ha risposto alle critiche di chi non apprezza la sua scelta di recitare in film action o blockbuster.

L'attrice ha recentemente fatto parte del cast di G20 con la parte del presidente degli Stati Uniti che si ritrova sotto attacco durante il summit tra leader mondiali, dovendo quindi cercare di sopravvivere.

Perché Viola ha recitato in G20

La star, rispondendo alle domande di The Times of London, ha voluto difendere la sua scelta di recitare in un action movie senza troppe pretese. Viola Davis ha spiegato: "Non penso che ogni film che fai debba essere considerato per vincere un premio dell'Academy. Volevo realizzare qualcosa che le famiglie possono guardare insieme, qualcosa di popolare".

Spiegando come si avvicina alle scelte riguardanti i ruoli da interpretare ha quindi aggiunto: "Dentro di te stai sempre cercando di tornare al divertimento". Proprio per questo motivo Davis, quando le è stata offerta la parte nell'action movie G20, ha risposto subito di sì: "Avevo bisogno di un po' di leggerezza nella mia vita".

Viola ha infine condiviso il suo approccio al lavoro: "Le uniche due persone a cui devi rendere conto sei tu quando hai sei anni e quando ne hai ottanta. Poter recitare in un film come G20 avrebbe entusiasmato Viola a sei anni!".

I successi ottenuti nella sua carriera

In carriera l'attrice ha conquistato un Emmy grazie alla sua interpretazione nella serie Le regole del delitto perfetto. Negli anni ha ottenuto quattro nomination agli Oscar e una vittoria grazie al film Barriere.

Viola ha poi portato a casa ben due Tony Awards e sei premi Screen Actors Guild, assegnati dal sindacato degli attori, oltre a numerosi riconoscimenti in tutto il mondo.