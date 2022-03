Oscar 2022: Will Smith e Chris Rock, secondo Sean "Diddy" Combs, si sono chiariti

Will Smith e Chris Rock, dopo l'ormai famoso schiaffo dato in diretta sul palco degli Oscar 2022, si sarebbero chiariti.

A rivelarlo è stato Sean "Diddy" Combs ai microfoni di Page Six alcune ore dopo quanto accaduto durante la cerimonia di consegna dei premi dell'Academy.

Diddy ha infatti dichiarando, parlando di Will Smith e Chris Rock: "Non è un problema, è tutto finito. Posso confermarlo. Solo amore tra di loro. Sono fratelli".

Il musicista era salito sul palco per una presentazione poco dopo lo schiaffo che ha sconvolto gli spettatori degli Oscar 2022, invitando i due attori a risolvere la questione in privato, come una famiglia. Sean Combs ha successivamente sottolineato: "Stiamo superando la questione con amore".

I portavoce di Smith e Rock non hanno però ancora affrontato in modo ufficiale quanto accaduto. Will, dopo aver vinto l'Oscar come Migliore attore protagonista, aveva dichiarato: "Voglio chiedere scusa all'Academy, agli altri nominati. Questo è un momento meraviglioso e non sto piangendo per aver vinto un premio. Non si tratta di vincere un premio per me. L'arte imita la vita. Sembro il padre pazzo, come Richard Williams... Ma l'amore ti fa fare cose folli".

Chris Rock, come confermato dai portavoce della polizia di Los Angeles, non ha denunciato per aggressione il collega, tuttavia bisognerà attendere per scoprire se l'Academy prenderà qualche provvedimento dopo l'imbarazzante momento andato in onda in diretta mondiale.

Le star e gli spettatori si sono poi divisi tra chi ha difeso Will, sostenendo che fosse giusto difendere la moglie da una battuta di cattivo gusto, e chi ha trovato del tutto inappropriato, diseducativo e sbagliato reagire in modo violento per le parole del comico che aveva pronunciato una battuta considerata offensiva facendo riferimento al look di Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia.