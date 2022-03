Oscar 2022, i social prendono di mira Will Smith ma sbagliano account: "Non sono io"

Sui social Will Smith è stato fortemente criticato per quanto fatto agli Oscar 2022 ma gli utenti di Twitter hanno preso di mira l'account sbagliato.

Dopo lo scontro, fisico e verbale, con Chris Rock agli Oscar 2022, Will Smith è stato pesantemente criticato sui social. In particolare, sono stati gli utenti di Twitter a puntare il dito contro l'attore, prendendo però di mira l'account sbagliato e mettendo così in mezzo un omonimo che ben poco ha a che fare con il mondo del cinema.

La cerimonia degli Oscar 2022 si è conclusa soltanto da poche ore e sui social continuano a susseguirsi i post di migliaia di persone che commentano quanto accaduto sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles. Come prevedibile, il momento che maggiormente sta provocando reazioni (contrastanti) sui social è quello riguardante il "confronto" tra Will Smith e Chris Rock, scatenatosi dopo che il comico ha fatto una battuta piuttosto infelice su Jada Pinkett-Smith durante il suo discorso da presentatore. Dopo la battuta di Rock, Smith è salito sul palco e ha colpito il comico, prima di tornare al suo posto e urlargli di non nominare più sua moglie.

In queste ore, dicevamo, i social stanno esplodendo ma sembra che la maggior parte degli utenti abbia preso di mira la persona sbagliata. Un diverso Will Smith è infatti diventato il destinatario delle critiche del popolo di Twitter dopo essere stato taggato ingiustamente. A quanto pare, Stephen A. Smith di ESPN è stata la prima figura "di spicco" a taggare il Will Smith "sbagliato" al posto della star di Una famiglia vincente - King Richard. La confusione deriva principalmente dal fatto che il nome utente di Smith sia semplicemente @willsmith, un nome condiviso sia dal podcaster che dall'attore statunitense.

In ogni caso, la persona presa ingiustamente di mira ha risposto con ironia, replicando a molti dei tweet in cui è stato taggato. Smith, non l'attore, ha poi apparentemente condannato le azioni dell'altro Will Smith. Nel tweet in cui spiega come in realtà lui si guadagni da vivere realizzando podcast e videogiochi, Smith ha anche scritto: "Il mondo sarebbe un posto migliore se smettessimo di rispondere alle parole con violenza". L'account Twitter del Will Smith "non attore" ha visto un enorme aumento di follower nell'ultima ora, ma non è chiaro se questi nuovi follower si rendano conto o meno di quale Will Smith sia.

Ricordiamo che, in seguito all'incidente, l'attore Will Smith ha ricevuto l'Oscar come miglior attore ed è stato protagonista di un discorso di accettazione incredibilmente emotivo, in cui ha rivolto le proprie scuse all'Academy e ai presenti per quanto accaduto in precedenza.