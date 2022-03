Oscar 2022: Chris Rock non sporgerà denuncia per il pugno di Will Smith

Un aggiornamento relativo all'alterco che ha movimentato la diretta degli Oscar 2022: Chris Rock ha deciso di non sporgere denuncia per il pugno datogli da Will Smith.

Finita la notte degli Oscar 2022, il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato che Chris Rock si è "rifiutato di sporgere denuncia alla polizia" in seguito all'alterco con Will Smith che ha rubato la scena a tutti gli altri momenti clou della 94a edizione degli Academy Awards.

Smith è salito sul palco durante la cerimonia e ha dato un pugno a Rock dopo che il comico ha fatto una battuta su Jada Pinkett Smith. La dichiarazione completa del dipartimento di polizia di Los Angeles recita: "Le entità investigative della polizia di Los Angeles sono a conoscenza di un incidente tra due persone che ha avuto luogo durante il programma degli Academy Awards."

"L'incidente ha coinvolto due persone, un individuo ne ha schiaffeggiato un altro e la persona coinvolta si è rifiutata di sporgere denuncia quando è stata interrogata dalle forze dell'ordine. Se la parte coinvolta desidera ricevere un rapporto in un secondo momento, la polizia di Los Angeles sarà disponibile per completare un rapporto investigativo," si legge nella dichiarazione.

Durante la presentazione del miglior documentario, Rock ha fatto una battuta sulla testa rasata di Pinkett Smith confrontandola con l'aspetto di Demi Moore nel film del 1997 intitolato Soldato Jane. In tutta risposta, Smith è salito sul palco e ha dato un pugno al comico prima di tornare al suo posto gridando: "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!"

In passato, Jada ha annunciato di essersi rasata la testa dopo aver lottato per anni con l'alopecia. "Ormai posso solo ridere... lo sapete tutti che ho lottato con l'alopecia per anni...", ha scritto la moglie di Will Smith su Instagram lo scorso anno. "Li taglierò fino al cuoio capelluto, così nessuno penserà che mi sia operata al cervello o qualcosa del genere. Io e questa alopecia saremo amici... punto!"