Oscar 2022: Ricky Gervais twitta l'inizio del suo eventuale monologo di apertura

Ricky Gervais ha diffuso su Twitter l'inizio del suo monologo di apertura agli Oscar 2022 in caso fosse stato chiamato come conduttore della serata.

La battuta infelice di Chris Rock che ha scatenato la reazione di Will Smith agli Oscar 2022 ha spinto molti spettatori a chiedersi cosa sarebbe accaduto se a condurre la serata fosse stato l'irriverente Ricky Gervais che, nel frattempo, ha proposto su Twitter l'inizio del suo ipotetico discorso (in caso di chiamata).

L'inglese Ricky Gervais ha condotto per cinque edizioni i Golden Globes, ma msi gli Oscar. Durante un episodio di The View dello scorso gennaio, l'attore ha rivelato il motivo per cui non potrebbe presentare un evento come gli Oscar dichiarando:

"Potrei essere autorizzato a condurre gli Oscar se avessi fatto quello che mi è stato detto, ma c'è un problema. La cosa buona dei Globes era che m permettevano di scrivere le mie battute, dire quello che volevo senza provare. E questo è semplicemente troppo bello per un comico da rifiutare, mentre non credo che gli Oscar mi permetterebbero mai quella libertà, ed è giusto che sia così. Penso che sarebbero pazzi".

Gervais ha ammesso che se cambiassero posizione su questo punto, dandogli la stessa libertà dei Globes, accetterebbe al volo: "Lo farei sicuramente. Lo farei gratis".

Tuttavia, su Twitter, il comico britannico ha fornito una piccola anteprima dell'incipit del suo eventuale monologo di apertura, caustico come ci potremmo attendere da Gervais:

"Inizierei con 'Ciao. Spero che questo spettacolo aiuti a rallegrare la gente comune che guarda da casa. Se sei disoccupato, ad esempio, consolati dal fatto che anche se avessi un lavoro, il tuo stipendio probabilmente non sarebbe pari al pacco regalo che tutti gli attori hanno appena ricevuto'".

Per quanto riguarda la sua reazione allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, Gervais non si è speso in parole, ma ha pubblicato una clip dalla versione britannica di The Office in cui il comico interpretava Dave Brent. Nella clip si parla di alopecia.