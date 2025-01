Golden Globe 2025: Ricky Gervais svela le battute irriverenti che avrebbe fatto se fosse stato il conduttore

Ricky Gervais non ha risparmiato battute irriverenti alle star di Hollywood anche quest'anno, nonostante la mancata presenza domani sul palco dei Golden Globe, evento che il comico ha condotto ben cinque volte (2010, 2011, 2012, 2016 e 2020).

Quest'anno è stata scelta Nikki Glaser ma Gervais non si è perso d'animo e ha svelato pubblicamente le battute che farebbe se fosse stato anche quest'anno il conduttore dei premi assegnati dalla Golden Globe Foundation.

Le battute di Ricky Gervais

"Seduto nella vasca da bagno" ha scritto Gervais sul proprio account X "pensavo a cosa direi se fossi io a condurre i Golden Globe domenica. È stato un anno piuttosto ricco di materiale".

Ecco l'incipit intriso di sarcasmo e black humour che avrebbe riservato alla serata:"Ciao e benvenuti all'82ma edizione dei Golden Globe Award. Che anno che è stato. Centinaia di artisti si sono precipitati a cogliere l'occasione per andare in Vaticano a incontrare il Papa. Molti da Hollywood. Ovviamente, non erano soddisfatti di essere solo parte del secondo più grande giro di pedofili al mondo".

La frase su Justin Timberlake di Ricky Gervais e l'appuntamento con i Golden Globe

Tra le battute che avrebbe riservato per la serata, spicca quella nei confronti di Justin Timberlake, arrestato l'estate scorsa per guida in stato di ebbrezza:"Justin Timberlake è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Se fosse andato in prigione avrebbe sentito dire Sexy Back molto più spesso [riferendosi al titolo di una canzone di Timberlake]".

L'edizione del 2025 dei Golden Globe si svolgerà domani sera, domenica 5 gennaio, e sarà trasmessa nuovamente in diretta da CBS negli USA e su Sky Atlantic e NOW TV in Italia.