Oscar 2022: il look di Zendaya sul red carpet (FOTO)

Zendaya ha sfoggiato un completo di Valentino in stile Anni '90 sul red carpet degli Oscar 2022 lasciando tutti a bocca aperta, in parte anche per i rimandi all'outfit del 1998 di Sharon Stone.

Zendaya ha letteralmente conquistato il red carpet della 94° edizione degli Oscar con il suo incredibile look anni '90 firmato Valentino: le foto della star di Dune stanno facendo il giro del web nelle ultime ore e i fan dell'attrice sono rimasti sbalorditi dal suo outfit semplice e glamour al tempo stesso.

Zendaya ha scelto un completo Valentino Haute Couture, realizzato appositamente per lei dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli, e moltissimi fan hanno interpretato l'outfit come un vero e proprio omaggio a Sharon Stone, che nel 1998 calcò il red carpet sfoggiando una camicia bianca di Gap annodata in vita e una gonna in seta.

Dune: Zendaya e Timothée Chalamet

L'abito della star di Euphoria, scelto dall'attrice in occasione della 94a edizione degli Academy Awards, consisteva in una camicia crop mini di raso bianco e una lunga gonna a sirena con strascico di paillettes argentate.

Zendaya Coleman, al fine di completare il look, ha scelto di aggiungere dei bracciali, uno splendido anello, una collana della collezione "Serpenti" di Bulgari e due meravigliosi orecchini di brillanti; l'attrice, infine, ha optato per un'acconciatura raccolta molto classica e un trucco leggero.