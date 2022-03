Oscar 2022: Jason Momoa, Rachel Zegler, Josh Brolin e le sorelle Williams tra i presentatori

I produttori della cerimonia degli Oscar 2022, Will Packer e Shayla Cowan, hanno svelato la lista dei presentatori che interverranno per consegnare i premi ai vincitori. Annunciato l'intervento di Josh Brolin, Jacob Elordi, Jake Gyllenhaal, Jason Momoa, Jill Scott, J.K. Simmons, Serena Williams, Venus Williams e la star di West side Story Rachel Zegler, che rischiava di non poter partecipare alla cerimonia perché non era stata invitata.

West Side Story: Rachel Zegler in un momento del film

Solo pochi giorni fa Rachel Zegler aveva denunciato sui social media il mancato invito alla Cerimonia degli Oscar 2022, nonostante West Side Story fosse nella rosa dei candidati a miglior film. L'Academy è corsa ai riparti e due giorni dopo le è arrivato l'invito per presentare uno dei premi.

Ecco l'elenco alfabetico completo dei presentatori per gli Oscar 2022, che si terranno bnella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo.