Oscar 2022, Jason Momoa ha partecipato dopo un intervento all'ernia: "Sto invecchiando"

Anche i vip hanno degli imprevisti: a quanto pare, il giorno prima degli Oscar 2022, Jason Momoa è stato sottoposto a un'operazione all'ernia ma non poteva perdere la notte più importante dell'anno, come lui stesso ha confermato in un'intervista.

L'intervento chirurgico all'ernia, però, non ha impedito a Jason Momoa di partecipare all'evento degli Oscar 2022. In una conversazione con Extra sul red carpet dell'evento, l'attore di Aquaman ha rivelato questo dettaglio, scherzando sul fatto che sta invecchiando: "Ho appena finito di girare il sequel di Aquaman. Lanciare corpi in giro...si invecchia!"

Con la sua simpatia, Jason Momoa ha dimostrato di non abbattersi mai ed esserci sempre per le occasioni speciali, soprattutto per questa in cui ha dovuto sostenere Dune, la pellicola candidata come Miglior Film:

"Sono entusiasta per Dune. Sono felice di vedere i miei amici e la mia Zoe Kravitz. E sono entusiasta di presentare questi 8 fantastici premi"

Jason Momoa e Lenny Kravitz "fratelli per la vita": il post su Instagram

I premi a cui si riferisce sono le categorie presentate prima della cerimonia, di cui anche lui è stato presentatore insieme ad altri illustri colleghi come Lady Gaga, Kevin Costner, Anthony Hopkins, Lily James, Zoë Kravitz, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Rosie Perez, Chris Rock e Uma Thurman.