Oscar 2022: ecco come un fotografo ha catturato il momento in cui Will Smith colpisce Chris Rock

Il fotogiornalista che ha immortalato lo scatto in cui Will Smith colpisce Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022 ha raccontato i retroscena di quel momento.

Will Smith che colpisce Chris Rock agli Oscar 2022 resterà negli annali degli Academy Awards come uno dei momenti scioccanti. Momento immortalato da un fotografo presente alla serata in una foto che ha fatto il giro del mondo.

Il pugno di Will Smith a Chris Rock alla cerimonia degli Oscar

Il fotogiornalista della Reuters Brian Snyder è stato uno dei fotografati a catturare il pugno di Will Smith a Chris Rock nella sua foto divenuta immediatamente virale. Ma come è stata possibile questa incredibile documentazione?

"Subito dopo la mia reazione è stata 'è appena successo?'", ha detto Brian Snyder alla CNN Business lunedì. "Inizialmente, io e gli altri fotografi non eravamo sicuri se fosse una parte pianificata dello spettacolo o qualcos'altro. Una volta che Will Smith è tornato al suo posto e ha urlato di nuovo sul palco, abbiamo pensato che non facesse parte della sceneggiatura. E poi ho iniziato a cercare le reazioni nella mia fotocamera".

Snyder faceva parte di un pool di fotografi di vari organi di informazione che stavano seguendo la cerimonia dalla cabina di proiezione sul retro del Dolby Theatre. Ha detto che aveva due obiettivi lunghi (200-400 mm e un 600 mm) e la sua responsabilità per Reuters era di coprire la cerimonia sul palco e il pubblico.

"È un caso di reazione: vedi qualcosa che sta accadendo e reagisci", ha detto. "Inquadrare e mettere a fuoco, quindi scattare la foto. Fotografare a teatro, l'esposizione per il palco e il pubblico erano molto diverse, quindi ci sono molte impostazioni tecniche con cui destreggiarsi".

Chiamato a consegnare il premio per il miglior documentario, Chris Rock ha scherzato sulla testa rasata di Pinkett Smith, dicendo: "Jada, ti amo. 'GI Jane 2', non vedo l'ora di vederlo".

Oscar 2022: Will Smith vince e si scusa con l'Academy tra le lacrime "L'amore fa fare follie"

Jada Pinkett Smith, che ha rivelato apertamente la sua lotta contro l'alopecia, una malattia autoimmune che porta alla caduta dei capelli - ha alzato gli occhi al cielo mentre era accanto a Will Smith dopo la battuta. A quel punto Will Smith si è avvicinato a Chris Rock sul palco, lo ha colpito in faccia e poi ha urlato due volte: "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!"

Will Smith si è scusato con chris Rock and the Academy lunedì sera in seguito all'alterco. Per quanto riguarda la foto di Brian Snyder, è apparsa nelle notizie, sui social media ed è stata persino trasformata in un meme.

"Non c'è niente nella mia esperienza agli Oscar da paragonare a questo", ha detto Snyder, che ha già coperto gli Oscar in precedenza.

La parte più folle è che lo stesso Brian Snyder non ha visto la sua foto, né ha compreso il suo impatto, fino alla fine della cerimonia. Il fotografo ha spiegato che le sue fotocamere erano collegate in rete, quindi "tutte le mie fotografie sono state immediatamente inviate agli editori nello stesso momento in cui le ho realizzate. Ovviamente, questo è successo nel bel mezzo della cerimonia, quindi c'era molto lavoro da fare subito dopo. In quel momento non capivo davvero l'entità dell'impatto dell'accaduto o delle mie foto".