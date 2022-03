Oscar 2022, Denis Villeneuve: "State commettendo un errore"

Denis Villeneuve è tra coloro che criticano aspramente la decisione dell'Academy di escludere alcune categorie dalla premiazione in diretta degli Oscar 2022 per poi inserirle in un secondo momento.

Gli Oscar 2022 stanno ricevendo svariate critiche in questi giorni, e tra chi non concorda con le decisioni prese dall'Academy c'è anche Denis Villeneuve, il regista di Dune.

Come tanti altri suoi colleghi, Villeneuve ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti della scelta dell'Academy di pre-registrare una porzione della premiazione e reinserire tramite montaggio quei segmenti nella diretta del 27 marzo.

Così facendo, infatti, passerebbero in secondo piano alcune categorie fondamentali per la riuscita di una pellicola.

"Onestamente, penso che l'Academy stia buttando tutto alle ortiche" ha affermato Villeneuve durante gli Art Directors Guild Awards, come riporta anche Deadline "Ciò che intendo è che credo che questo modo di agire sia un errore. Capisco che siano estremamente sotto pressione, ma non la ritengo la decisione giusta".

"Il fatto è che la realizzazione di un film è frutto di un lavoro di squadra. È come una squadra di football" continua il regista "hai tutti questi compiti differenti che vanno portati al termine, e ognuno deve dare il meglio di sé. altrimenti, il film non si reggerà in piedi e crollerà. È un lavoro di gruppo".

"Nei media sentiamo parlare tanto dei registi. Ovviamente, si parla parecchio degli attori. Tutte quelle persone il cui lavoro però è sfortunatamente più nell'ombra, devono essere riconosciute. È giusto che si parli di loro. E queste premiazioni sono fatte per questo".

Denis Villeneuve conclude: "Penso che gli Oscar stiano attraversando una crisi d'identità. Non penso ci sia nulla di sbagliato con gli Academy Award. Credo che tutti ci aspettiamo che lo show duri parecchio. Io stesso lo gradisco alquanto. Ci sono sempre dei lampi di genio, e dei momenti bellissimi. A volte è noioso... Ma ogni singola edizione è unica a modo suo. È parte dello show. E poi sentite, vedremo cosa accadrà quest'anno, ma credo che ci saranno parecchie cose su cui riflettere prima e dopo".