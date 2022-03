Oscar 2022, Chris Rock commenta lo schiaffo di Will Smith: "Sto ancora elaborando l'accaduto"

Chris Rock ha commentato per la prima volta lo schiaffo ricevuto da Will Smith durante la cerimonia degli Oscar 2022 sul palco del suo spettacolo comico a Boston.

Chris Rock ha commentato per la prima volta il colpo ricevuto da Will Smith durante la cerimonia degli Oscar 2022 e lo ha fatto durante un suo spettacolo di standup a Boston. il comico ha confessato di stare ancora elaborando l'accaduto.

Ieri Chris Rock ha rotto il silenzio sull'incidente avvenuto durante la cerimonia degli Oscar sul palco del suo standup show a Boston.

"Whoa, OK!" ha esclamato salendo sul palco del Wilbur Theater, completamente vestito di bianco. I membri del pubblico nella sala da 1.000 posti hanno salutato il 57enne tributandogli un'accoglienza da rockstar. Dopo aver apprezzato la standing ovation, durata quasi due minuti, Rock ha detto "Yo, fatemi fare lo spettacolo!"

Dopo qualche altro momento di applausi, Chris Rock ha affrontato l'elefante nella stanza chiedendo al pubblico "Come è stato il vostro fine settimana?" e suscitando le risate dei presenti. "Non ho molto da dire su quello che è successo, quindi se siete venuti per sentire questo ho un intero spettacolo che ho scritto prima di questo fine settimana. Sto ancora elaborando quello che è successo. Quindi, a un certo punto parlerò di quella merda. E sarà serio e divertente".

Un membro del pubblico ha poi urlato "Fuck Will Smith!" ma Rock ha ignorato il commento e ha proseguito il suo show.

In vista dello show delle 19:30, la frenesia mediatica fuori del teatro si è manifestata con al presenza di una dozzina di giornalisti in onda già due ore prima dell'inizio dello spettacolo, costretti a sostare al freddo del New England.

"Questo è pazzesco", ha gridato uno spettatore mentre passava tra le telecamere e i giornalisti in onda intorno alle 18:00.

Prima dello spettacolo, i leader religiosi locali si sono riuniti davanti al Wilbur Theatre per fare una dichiarazione sull'"incidente riguardante i nostri fratelli" e "inviare un messaggio che la violenza non è il modo per risolvere i conflitti".

"Questo è un momento di apprendimento, quindi mettiamo fine al ciclo di violenza che è sottostimato nella comunità nera", ha affermato Kevin C. Peterson, fondatore della New Democracy Coalition, un'organizzazione apartitica e senza scopo di lucro che si concentra sull'impegno civico, a una piccola folla di giornalisti.

Gli organizzatori di eventi al Wilbur Theatre non sembravano contenti dei capannelli formatisi fuori dal teatro.

"Dobbiamo prepararci per uno spettacolo", si è lamentato un dipendente mentre tentava di installare le corde di sicurezza davanti all'ingresso. "Stiamo cercando di lavorare ora."