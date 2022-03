Oscar 2022: Will Smith si è rifiutato di andarsene dal Dolby Theatre, iniziato il procedimento disciplinare

L'Academy ha rivelato che, dopo quanto accaduto sul palco degli Oscar 2022, Will Smith potrebbe ricevere una "sospensione, l'espulsione o altre sanzioni", aggiungendo inoltre che si è rifiutato di allontanarsi dalla sala del Dolby Theatre dopo aver aggredito Chris Rock sul palco in diretta mondiale.

L'organizzazione potrebbe svelare la sua decisione il 18 aprile, dopo aver dato inoltre all'attore la possibilità di rispondere alle accuse in forma scritta.

In un comunicato ufficiale l'Academy ha annunciato di aver iniziato il procedimento disciplinare contro Will Smith per aver violato il regolamento dell'organizzazione avendo avuto un contatto fisico inappropriato, un comportamento offensivo e minaccioso e aver compromesso l'integrità dell'Academy.

L'attore, seguendo quanto previsto dalle Norme di Comportamento e la legge della California, è stato informato che si svolgerà una votazione riguardante le sue violazioni e le possibili sanzioni, dandogli la possibilità di ascoltare il suo punto di vista tramite una risposta scritta. Il 18 aprile potrebbe quindi essere annunciata la decisione finale.

Nel comunicato si dichiara: "Le azioni del signor Smith alla novantaquattresima edizione degli Oscar sono state profondamente sconvolgenti, un evento traumatico a cui assistere in persona e in televisione. Signor Rock, ci scusiamo per quello che le è successo sul nostro palco e la ringraziamo per la sua resilienza in quel momento. Ci scusiamo inoltre con i nostri nominati, gli ospiti e gli spettatori per quello che è stato trasmesso durante un evento che dovrebbe essere all'insegna delle celebrazioni".

L'Academy ha ribadito: "Le cose si sono svolte in un modo che non avremmo potuto anticipare. Anche se vorremo chiarire che era stato chiesto al signor Smith di andarsene dalla cerimonia e si è rifiutato, vogliamo inoltre ammettere che avremmo dovuto gestire la situazione in modo diverso".