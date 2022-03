Oscar 2022: Beyoncé e Billie Eilish si esibiranno durante la cerimonia

Confermate le esibizioni di Beyoncé, Billie Eilish, Reba McEntire e Sebastian Yatra durante la cerimonia degli Oscar 2022. I cantanti eseguiranno i brani candidati a Miglior Canzone. Unico assente, Van Morrison, il cui brano "Down to Joy" fa parte della colonna sonora di Belfast.

Un'immagine della popstar Billie Eilish

Dopo un'iniziale incertezza, Beyoncé Knowles ha confermato la sua presenza ed eseguirà "Be Alive", brano co-scritto con Dixson che appartiene alla colonna sonora di Una famiglia vincente - King Richard. La performance di Beyoncé verrà trasmessa via satellite da un campo da tennis di Compton, sobborgo californiano da cui provengono le sorelle Venus e Serena Williams, la storia del cui padre e allenatore è al centro di King Richard.

Confermate anche le performance live di Billie Eilish e Finneas con la raffinata "No Time To Die", colonna sonora del nuovo film dedicato a James Bond, di Reba McEntire che eseguirà "Somehow You Do" da Four Good Days, e di Sebastian Yatra con "Dos Oruguitas", uno dei brani dello scoppiettante film Disney Encanto.

I produttori dell'Academy Will Packer e Shayla Cowan hanno annunciato, inoltre, l'assenza di Van Morrison, che ha scritto e cantato l'altro brano nominato, "Down to Joy", che appartiene alla score di Belfast. Il cantautore non parteciperà agli Oscar perché è in tournée, quindi la canzone potrebbe non essere eseguita affatto.

Pur non essendo stata candidata, l'hit di Encanto "We Don't Talk About Bruno", grande successo a sorpresa di Lin-Manuel Miranda, autore anche di "Dos Oruguitas", dovrebbe far parte di uno spettacolare numero musicale dedicato al film animato Disney, come anticipa Deadline.