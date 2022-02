Billie Eilish su Daniel Craig: "Il nostro primo incontro? Ero nervosa, James Bond è un DILF"

Billie Eilish è recentemente tornata a parlare del suo primo incontro con Daniel Craig durante un'intervista al Late Night With Seth Meyers. L'artista vincitrice di un Grammy ha scritto, assieme al fratello e collaboratore Finneas, la theme song dell'ultima pellicola del franchise, intitolata No Time to Die.

Billie Eilish Happier Than Ever: Lettera d'Amore a Los Angeles, Billie Eilish in una scena

Durante la loro conversazione, la Eilish ha spiegato a Meyers che era molto nervosa all'idea di trovarsi davanti l'attore britannico: "Ero nervosa, lui è James Bond, è un DILF! E, ragazzi, quegli occhi! Quasi quasi non credi siano veri. È una cosa da pazzi. La prima volta che l'ho incontrato è stato... Wow."

Al che il presentatore ha risposto: "Quegli occhi sono assurdi, lo so. Lasciami dire una qualcosa. Tu hai bellissimi occhi blu. Io ho gli occhi blu. Ma nessuno di noi può reggere il confronto con i suoi se siamo nella stessa stanza. I nostri sembrano occhi rosa rispetto ai suoi."

Pensate che, inizialmente, Daniel Craig non era affatto convinto a proposito della canzone della cantautrice statunitense e il regista dovette invitare l'attore nel suo studio londinese per ascoltare meglio il brano. Con "No Time To Die", Billie Eilish e Finneas hanno ricevuto una prestigiosa nomination agli Oscar 2022 nella categoria Migliore Canzone Originale.