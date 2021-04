Oscar 2021 su TV8 in chiaro: ecco tutti i dettagli

Gli Oscar 2021 si avvicinano e sarà possibile vederli in chiaro su TV8: ecco tutti i dettagli sulla messa in onda della Notte delle Stelle, che anche quest'anno si preannuncia emozionante.

Manca davvero poco agli Oscar 2021 e anche quest'anno sarà possibile vederli in chiaro su TV8, la notte tra il 25 e il 26 aprile, alle ore 00:15. Anche in questo periodo così particolare e a conclusione di un'annata non facile per il mondo del cinema, la Notte delle Stelle resta l'appuntamento più atteso da chi ama il cinema, ma anche da chi ama vivere un po' il glamour di Hollywood, sia pure da casa e in compagnia, restrizioni permettendo.

Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l'intera serata, commentando i momenti salienti insieme al "Cinemaniaco" Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri. Tra gli ospiti ci saranno l'attrice Anna Foglietta, la regista e attrice Michela Andreozzi, l'attore Lillo, reduce dal successo di Lol: chi ride è fuori e il giornalista esperto di moda Ildo Damiano.

Mank: Gary Oldman e Amanda Seyfried in una scena

La 93esima edizione degli Academy Awards sarà ricordata indubbiamente come una delle più insolite (anche se sarà difficile battere il clamoroso errore che chiuse l'edizione di quattro anni fa): le nomination agli Oscar 2021 vedono tra i favoriti (almeno sulla carta) Mank, di David Fincher, con 10 candidature, seguito da The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Il processo ai Chicago 7 e Sound of Metal, tutti con sei nomination.

Oscar 2021: le previsioni sui vincitori

Assieme al favorito Mank, che non delude le aspettative guidando la classifica delle nomination a quota 10, seguito da The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Il processo ai Chicago 7 e Sound of Metal tutti a sei candidature. L'Italia quest'anno punta tutto sulle candidature a miglior trucco e costumi per Pinocchio di Garrone, oltre alla presenza di Laura Pausini con la sua canzone Io Sì (Seen) tratta dal fil La vita davanti a sé, con Sophia Loren, già premiato con un Golden Globe.

Ricordiamo che gli Oscar 2021, oltre ad essere trasmessi in chiaro su TV8, saranno trasmessi anche su Sky Uno (sempre alle 00.15). Inoltre la cerimonia sarà riproposta integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar® a partire dalle 12:15. In serata Il meglio della Notte degli Oscar 2021 andrà in onda alle 21:15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno e in seconda serata in chiaro su TV8 e sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.