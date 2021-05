Oscar 2021, Steven Soderbergh: "Ero convinto che Chadwick Boseman avrebbe vinto"

Steven Soderbergh, co-produttore della cerimonia di consegna degli Oscar 2021, ha ammesso candidamente che era convinto che Chadwick Boseman avrebbe vinto il premio per il miglior attore protagonista.

Il finale della cerimonia degli Oscar 2021 ha visto un cambio nel tradizionale ordine di consegna dei premi, con l'annuncio del miglior film che ha preceduto quello per il miglior attore protagonista. A sorpresa, Anthony Hopkins si è aggiudicato il premio per The Father - Nulla è come sembra, battendo il favorito Chadwick Boseman, che avrebbe ricevuto un Oscar postumo. Assente Hopkins, la cerimonia si è chiusa con l'annuncio del vincitore.

in un'intervista al Los Angeles Times, Steven Soderbergh ha confessato che era certo della vittoria di Boseman dopo l'annuncio delle candidature, come ammette lui stesso:

"Sapevo che se Taylor Simone Ledward, la vedova di Boseman, fosse salita sul palco per ringraziare dopo non ci sarebbe stato altro da dire".

In altre parole, i produttori degli Oscar sapevano che c'era una concreta possibilità che Chadwick Boseman vincesse un Oscar postumo e avevano deciso di spostare alla fine della cerimonia la proclamazione della sua categoria in virtù di questa possibilità.

Alla fine, però, il verdetto dell'Academy ha deciso diversamente. Anthony Hopkins ha conquistato il secondo Oscar scatenando le ire dei fan di Chadwick Boseman. Anthony Hopkins, a cui non è stato permesso di partecipare alla cerimonia degli Oscar 2021 via Zoom, ha scoperto di aver vinto il mattino dopo e la famiglia di Chadwick Boseman è intervenuta per difendere Anthony Hopkins dall'onda id polemiche.

