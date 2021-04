Oscar 2021: i partecipanti alla cerimonia non indosseranno le mascherine durante la diretta tv

Niente mascherine durante la cerimonia trasmessa in tv degli Oscar 2021, che si terranno il prossimo 25 aprile, come ha annunciato l'Academy proprio ieri, ribadendo che tutti i partecipanti della cerimonia non dovranno indossare le protezioni durante la diretta tv.

Come segnala Variety, la notizia è stata annunciata lunedì mattina durante un incontro Zoom con rappresentanti e nominati dell'Academy. Poiché la cerimonia, che si terrà alla Union Station nel centro di Los Angeles, sarà come sempre trasmessa in diretta tv, le mascherine non saranno necessarie per le persone che saranno riprese, come messo in chiaro dallo staff dell'Academy per gli Oscar 2021.

Tuttavia, è stato specificato che quando gli ospiti non si trovano di fronte la telecamera, la mascherina andrà indossata per permettere di far procedere lo svolgimento della cerimonia in tutta sicurezza. L'Academy ha anche precisato che il pubblico sarà composto da un massimo di 170 persone e, all'arrivo a Union Station, i candidati riceveranno un itinerario personalizzato che delinea gli orari in cui dovranno entrare e uscire dal luogo della cerimonia.

Affinché i candidati e gli ospiti possano partecipare alla cerimonia, inoltre, che si terrà presso Union Station e il Dolby Theatre, saranno sottoposti a tre test COVID-19 insieme a un controllo della temperatura il giorno dell'evento.