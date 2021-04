Oscar 2021: la nostra diretta e il red carpet in streaming

L'attesa per gli Oscar 2021 è quasi terminata e stasera ci ritroveremo tutti sui divani di casa per assistere al red carpet e alla nostra diretta streaming. Diretta alla quale potrete partecipare con i vostri commenti sulla cerimonia.

La cerimonia di stanotte non avrà un conduttore fisso, per il terzo anno consecutivo, ma sarà presentata da diverse personalità dello spettacolo che si alterneranno sul palco, tra cui Harrison Ford, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Zendaya, Viola Davis e Halle Berry. Come è stato già detto, sarà una cerimonia un po' diversa dal solito, a cominciare dal red carpet che dovrebbe iniziare alle ore 23.00, ma sarà "un red carpet piccolo piccolo", come ha spiegato una produttrice dello show. Sarà quindi un tappeto rosso meno sontuoso e importante di quello degli anni scorsi, per ragioni di sicurezza legate all'attuale emergenza sanitaria. Almeno stavolta non dovremmo vedere star in pigiama, non sul piccolo red carpet almeno.

Gli Oscar 2021 saranno trasmessi in tv su Sky e TV8, ma potete seguire la Notte delle Stelle anche in nostra compagnia con la diretta streaming sul canale ufficiale di Movieplayer su Twitch.

A partire da mezzanotte i redattori di Movieplayer animeranno un ricco pre-show di due ore in cui azzarderanno pronostici, aspettative e soprattutto si sbilanceranno sui propri film preferiti di questa edizione. Una vera e propria maratona cinefila che proseguirà senza sosta fino alla conclusione della cerimonia.