Oscar 2021 in TV: la cerimonia su Sky e su TV8

Gli Oscar 2021 saranno celebrati tra poche ore e anche quest'anno potremo vedere la cerimonia in TV proprio stasera su Sky e su TV8 dalle ore 00.15, in diretta dal Kodak Theatre di Los Angeles. Ci aspetta una Notte delle Stelle diversa dal solito, ma siamo certi che non mancheranno le emozioni e le sorprese.

È arrivato come ogni anno l'appuntamento più atteso dal mondo del cinema: nella notte tra il 25 e il 26 aprile Sky trasmetterà in diretta la Notte degli Oscar 2021. L'appuntamento dalle 00:15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) per la magica Notte degli Oscar 2021 con tutte le premiazioni. La diretta della 93esima edizione degli Oscar sarà trasmessa in contemporanea anche su Sky Uno e in chiaro su TV8 .

Dagli studi di Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l'intera serata, commentando i momenti salienti insieme al "Cinemaniaco" Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri. Ospiti del programma saranno l'attrice Anna Foglietta, la regista e attrice Michela Andreozzi, l'attore Lillo Petrolo, reduce dal successo di Lol: chi ride è fuori e il giornalista Ildo Damiano, esperto di moda.

In un'intervista esclusiva a Sky Cinema, Laura Pausini, candidata agli Oscar per la miglior canzone Io sì (Seen) per la colonna sonora del film La vita davanti a sé in cui Edoardo Ponti dirige la madre Sophia Loren, ci racconterà l'emozione per le nomination agli Oscar 2021 e per la partecipazione alla cerimonia, il suo ricordo di Ennio Morricone e il suo rapporto con Sophia Loren.

E per la prima volta, dalle 5:00 del mattino in diretta dalla Union Station di Los Angeles, Sky trasmetterà anche Oscars After Dark 2021 . Un evento che, al termine della cerimonia di premiazione, accompagnerà gli spettatori dietro le quinte dello spettacolo catturando l'euforia e le emozioni della serata. È qui che si potranno seguire le interviste esclusive a tutti i vincitori ed è qui che i premiati vedranno per la prima volta il loro nome sull'ambita statuetta.

Ricordiamo che la replica degli Oscar 2021 sarà proposte integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar a partire dalle 12:15. L'appuntamento serale con Il meglio della notte degli Oscar 2021 è dalle ore 21.15, su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno e in seconda serata, in chiaro, su TV8. La cerimonia è disponibile anche on demand su Sky e su NOW.