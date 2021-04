Oscar 2021, Donald Trump attacca la serata "troppo politicamente corretta e noiosa"

Gli Oscar 2021 sono stati visti, secondo i dati ufficiali, da 10.4 milioni di spettatori e ora anche Donald Trump ha criticato la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy.

L'ex presidente degli Stati Uniti ha inviato un'e-mail ai reporter in cui parla dell'evento cinematogragico.

Donald Trump ha dichiarato: "Quelli che erano chiamati The Academy Awards ora sono chiamati gli 'Oscar', un nome molto meno importante ed elegante, hanno ottenuto gli ascolti più bassi della serata della loro storia, persino inferiori a un anno fa, che aveva stabilito un altro record negativo".

Il miliardario ha quindi attaccato: "Se continuano con questa ridicola formula la situazione peggiorerà ancora".

Trump ha quindi proposto dei cambiamenti: "Torniamo a come erano 15 anni fa, alla formula che usavano, cambiamo di nuovo il nome in The Academy Awards, smettiamo di essere così politicamente corretti e noiosi e fateli nel modo giusto. Inoltre, riportate un conduttore grandioso".

L'ex presidente non ha poi evitato un commento politico sostenendo che i produttori perdono tempo a trovare un modo per promuovere "il partito democratico" che, a suo parere, sta distruggendo la nazione, tentando inoltre di cancellare i conservatori e i repubblicani. Donald Trump ha concluso dicendo: "Quella formula non ha funzionato davvero bene per l'Academy!".

Un anno fa Trump aveva attaccato gli Oscar criticando la vittoria di Parasite, sostenendo che non fosse appropriato premiare un film coreano.