Oscar 2021, Laura Pausini vestita d'oro per la sua performance di Io Sì (FOTO)

È finalmente arrivata la notte degli Oscar 2021, che tra poche ore ci intratterrà da più location della città di Los Angeles, inclusa la terrazza del Dolby Theater dove si è esibita la nostra Laura Pausini, candidata nella categoria Miglior Canzone con il brano "Io Sì".

Ed è la stessa cantante a postare su Twitter un'anteprima della sua esibizione musicale, durante la quale è stata accompagnata al piano da Diane Warren, co-autrice del brano.

"È stato così magico! Ci vediamo domenica al pre-show e in diretta dalla Union Station di Los Angeles per i 93esimi Academy Awards. Grazie @Diane_Warren. Outfit: Valentino Haute Couture @MaisonValentino by Pierpaolo Piccioli".

Il completo che indossa nelle foto, dorato come l'agognata statuetta che si spera possa trovare posto nella sua vetrinetta - assieme al Golden Globe da poco vinto proprio per il brano del film La vita davanti a sé - è ad opera della Maison Valentino, con un design di Pierpaolo Piccioli. E non cambia la scelta dello stilista per l'abito che la vedremo indossare anche durante la cerimonia. Ricordiamo che in Italia sarà possibile vedere la cerimonia degli Oscar 2021 in tv, su Sky e TV8, poco dopo la mezzanotte.

"Io sì (Seen)" questa notte dovrà vedersela con altre quattro incredibili canzoni: "Speak Now" (One Night in Miami), "Hear My Voice" (Il Processo ai Chicago 7), "Fight for You" (Judas and the Messiah) e "Húsavik - My Hometown" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Riuscirà ad uscirne vittoriosa?