Ascolti TV sabato 14 giugno: Chi può batterci? vince ma senza brillare, Laura Pausini non decolla

Il sabato sera televisivo del 14 giugno non regala picchi d'ascolto: la prima serata si chiude infatti con numeri contenuti per tutte le reti generaliste. Rai 1 guida la classifica con il game show di Marco Liorni Chi Può Batterci?, che ottiene 1.724.000 spettatori e il 13.7% di share. Un risultato sufficiente per battere la concorrenza, ma ben lontano dai fasti del sabato sera. Su Canale 5, invece, Laura 30 World Tour con Laura Pausini si ferma a 1.344.000 spettatori (11.9%).

Chi Può Batterci? vince ma non entusiasma

Il programma condotto da Marco Liorni si impone nella serata di sabato 14 giugno ma i suoi ascolti restano modesti, in linea con un weekend estivo in cui il pubblico televisivo si fa sempre più rarefatto. Anche lo speciale musicale su Laura Pausini trasmesso da Canale 5 non riesce a brillare, pur restando uno dei titoli più visti della serata.

Europei Under 21: gli Azzurrini reggono il confronto

Su Rai 2 la partita Slovacchia-Italia degli Europei Under 21 tiene banco con 1.510.000 spettatori e il 10.9%, confermandosi come una valida alternativa ai due titoli principali. Bene anche lo studio pre e post partita, che raccoglie una media dell'8.3%.

Spider-Man convince su Italia 1, La7 cresce in access con In Onda

The Amazing Spider-Man 2

Italia 1 prosegue la saga dedicata all'amichevole Spider-Man di quartiere e ottiene 852.000 spettatori e il 7.1% con The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro. Non bene, invece, Rai 3 che con Sapiens resta sotto i 600.000 spettatori (4.9%), mentre Retequattro con Sei giorni, sette notti arriva al 5.5%. Su La7, In Altre Parole... Ancora si ferma al 3.5%, ma In Onda in access prime time supera la soglia del 6.7%, battendo la prima parte di 4 di Sera Weekend su Retequattro.

Access e preserale: boom per Affari Tuoi

Affari tuoi

L'unico vero exploit di giornata è quello - ancora - di Affari tuoi, che in access tocca i 4.2 milioni di spettatori e un impressionante 29.8% di share. Bene anche Reazione a Catena nel preserale con il 24.7%. Gli altri programmi si mantengono su valori più contenuti: Caduta Libera si ferma al 16.2%, mentre la replica di La Promessa su Rete4 totalizza il 6%.

Gli altri ascolti della serata

Su Tv8 4 Ristoranti sigla 403.000 spettatori (3%). Sul Nove i Playoff LBA si fermano a 132.000 spettatori (0.9%). Su Rai 4 il film 7500 è scelto da 302.000 spettatori (2.2%), su Iris The American ottiene 326.000 spettatori (2.4%), Rai Movie con Quasi orfano totalizza 178.000 spettatori (1.3%). Amore Criminale su Rai Premium raggiunge 251.000 spettatori (1.9%). Su La5 Inga Lindstrom - Il segreto dei Nordquist ottiene 262.000 spettatori (2.4%). Su TopCrime Maigret - Delitto in hotel è seguito da 266.000 spettatori (2%).