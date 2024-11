Un cantate e due ballerini di Amici sul palco del Forum di Assago con Laura Pausini

L'essenza stessa del talent di Amici è quella di formare nuovi talenti del canto e della danza (classica o moderna). Alcuni riescono a sfondare e a raggiungere il successo istantaneo, altri invece, devono faticare prima di trovare la propria strada.

Una storia che, in un certo qual modo, accomuna tanti giovani del nostro Paese e che può essere riassunta in quello che è successo a Kumo, Nicholas e Niveo. Sono stati degli allievi del talent di Amici - i primi due come ballerini nell'edizione numero 23 e l'altro come cantante nel 2022 - e nonostante non abbiano vinto la competizione, la carriera è decollata lo stesso. Hanno fatto molto rumore i video che sono trapelati in rete dei tre ex studenti che, in barba alle critiche ricevute durante la trasmissione, ora si troveranno a condividere il palco con Laura Pausini che è in partenza per il suo nuovo tour.

Tre ex allievi di Amici alla conquista del palco: la storia di Kumo, Niveo e Nicholas

Come cantante, Niveo non è mai arrivato al serale ma nel talent si è distinto molto tra gli altri cantanti. Dopo un periodo di assenza è arrivato il momento della ribalta. Sarà Marco Fasano - suo vero nome - ad aprire le due date (tutte sold out) del World Tour Winter 2024 di Laura Pausini che si terranno al Forum di Assago il prossimo 27 e 28 novembre. Su quel palco, neanche a dirlo, altri due allievi di Amici che hanno preso parte al talent nell'edizione successiva.

Kumo è uscito da Amici 23 durante la prima puntata del serale e non ha potuto viversi tutta l'ultima fase del programma di Maria de Filippi, ma in compenso, è riuscito ad ottenere importanti ingaggi con star amatissime della musica italiana. Ha ballato per Emma nel corso dell'estate, seguendola in giro per l'Italia nelle sue numerose esibizioni ma questo è stato solo il suo trampolino di lancio, infatti, farà parte anche del corpo di ballo di Laura Pausini, nel tour che prende il via il 4 novembre a Londra e dopo due serate arriverà a Milano.

Diversa la storia di Nicholas, il ballerino di modern che con Kumo ha condiviso il banco della scuola ad Amici. Lui che è sempre stato criticato dalla Maestra Celentano perché poco incline alla danza, si è dato da fare e in estate è volato a New York per affinare le sue tecniche. Dopo alcune comparsate in tv, arriva per lui il momento della rivalsa. Insieme a Kumo girerà il mondo insieme a Laura Pausini.