Oscar 2021: Joaquin Phoenix ha indossato lo stesso abito per la sesta volta (FOTO)

Joaquin Phoenix, tra i protagonisti degli Oscar 2021 in qualità di presentatore per la categoria Miglior attore protagonista, ha preso parte alla cerimonia di premiazione indossando lo stesso abito per la sesta volta, in nome della moda sostenibile.

Come avranno notato sin da subito gli spettatori più attenti, per presenziare alla cerimonia degli Oscar 2021, Joaquin Phoenix ha indossato ancora una volta lo smoking nero di Stella McCartney ed il solito papillon già sfoggiato in altre cinque occasioni speciali, tra cui la 92esima edizione degli Academy Awards, quando lui stesso vinse la statuetta come Miglior attore protagonista grazie alla sua interpretazione nel film Joker di Todd Phillips. A distanza di un anno, Phoenix ha avuto il compito di consegnare il medesimo premio ad un nuovo attore ed ha quindi annunciato, sul finire della serata, la vittoria di Anthony Hopkins per The Father.

Per quanto riguarda il suo look, Joaquin Phoenix ha abbinato il completo classico alle solite Converse nere, come già accaduto ai Golden Globe del 2020, ai Critics Choice Awards, ai SAG Awards e ai BAFTA, tutto nel nome della moda sostenibile. "Joaquin Phoenix ha indossato davvero lo stesso abito degli ultimi anni. RE!", ha twittato una fan durante la cerimonia. "L'anno scorso ha sottolineato che stava indossando lo stesso abito in tutte le diverse cerimonie di premiazione", ha risposto un'altra utente, aggiungendo: "Adoro vedere il consumismo smontato".

L'anno scorso, la stessa Stella McCartney aveva confermato su Instagram che Joaquin Phoenix avrebbe indossato il completo per tutta la stagione dei premi. "Quest'uomo è un vincitore perché sceglie di fare delle scelte per il futuro del pianeta e di tutte le sue creature", aveva scritto la stilista, aggiungendo: "Ha scelto di indossare lo stesso abito per l'intera stagione dei premi per ridurre gli sprechi. Sono orgogliosa e onorata di unire le forze con te Joaquin, continua a ispirare e continua a far brillare la tua luce". Anche PETA, l'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali, aveva dato la sua approvazione sotto il post, scrivendo: "Questo è fantastico! È un vero vincitore nel cuore degli animali e degli esseri umani. La sua dedizione nel creare un futuro più sostenibile sta ispirando tutti a fare cambiamenti compassionevoli".