Oscar 2021 minuto per minuto: il live blogging

Oscar 2021, il live blogging: anche quest'anno seguiamo insieme la cerimonia minuto per minuto, dal tappeto rosso fino al premio per il miglior film dell'anno.

Gli Oscar 2021 da seguire con il nostro live blogging: stanotte guarderemo insieme l'attesa cerimonia degli Academy Awards minuto per minuto fino all'assegnazione del premio per il Miglior Film! Scoprite insieme a noi chi sarà il vincitore di questa edizione.

Ore 04:21: Viola Davis sale sul palco, alzandosi dal suo tavolo in attesa del premio alla Migliore Attrice, per presentare il Jean Hersholt Humanitarian Award, assegnato a Tyler Perry, che attraverso la Perry Foundation ha aiutato senzatetto e tossicodipendenti in periodo di pandemia e ha pagato i funerali di tante di quelle vittime della polizia afroamericane i cui nomi sono risuonati su tutte le prime pagine.

Ore 04:15: Harrison Ford, nominato all'Oscar nel 1985 per Witness - Il testimone, sale sul palco per il fondamentale premio al Miglior Montaggio 2021. Dopo Le Mans '66 - La grande sfida, tocca a Sound of metal grazie a Mikkel EG Nielsen, fresco vincitore del BAFTA e già montatore di Beasts of no nation e Royal Affair.

Ore 04:07: Halle Berry ci accompagna verso un altro premio molto atteso, quello per la Migliore Fotografia. Piccola sorpresa per il trionfo di Mank con Erik Messerschmidt, che ha collaborato con David Fincher sulla sua acclamata serie Netflix Mindhunter.

Ore 04:03: Halle Berry sale sul palco per consegnare il premio per la Migliore Scenografia del 2021: dopo C'era una volta a... Hollywood a scrivere il suo titolo nell'albo d'oro è Mank. L'Oscar è stato consegnato a Donald Graham Burt, dodici anni dopo la sua nomination per Il curioso caso di Benjamin Button, e a Jan Pascale, addirittura quindici anni dopo la sua nomination per Good night and good luck di George Clooney.

Ore 03:53: Brad Pitt, vincitore dell'Oscar nel 2020 per Once upon a time in Hollywood, presenta il premio alla Migliore Attrice Non Protagonista, che come da previsioni va a Yuh-Jung Youn, la nonna di Minari, che incredula ha accettato il premio con un divertente discorso. Niente da fare per Glenn Close, all'ottava nomination senza nessuna vittoria finora.

Ore 03:49: Steven Yeun, candidato all'Oscar per il Miglior Attore Protagonista quest'anno, presenta il premio ai Migliori Effetti Speciali 2021: Tenet di Christopher Nolan si porta a casa la statuetta grazie a Andrew Jackson (Dunkirk, Mad Max: Fury Road), David Lee, Andrew Lockley e Scott R. Fisher.

Ore 03:38: La Matlin ci introduce anche il premio per il Miglior Documentario del 2021, consegnato a My Octopus Teacher, ennesimo prodotto Netflix che racconta un anno passato dal filmmaker Craig Foster a costruire una vera e propria relazione di amicizia con un polipo comune in una foresta di kelp del Sudafrica.

Ore 03:33: Marlee Matlin, la prima e unica attrice sorda a vincere un Oscar, presenta il premio per il Miglior Cortometraggio Documentario. A trionfare Colette di Anthony Giacchino, che segue un ex-membro della Resistenza Francese dal nome Colette Marin-Catherine nel suo viaggio in Germania per la prima volta dopo 74 anni, per visitare il campo di concentramento di Mittelbau-Dora, dove suo fratello è morto per mano dei nazisti.

Ore 03:23: E sempre Reese Witherspoon consegna il premio per il Miglior Film D'Animazione a Soul, progetto Disney Pixar diretto da Pete Docter con le voci (originali) di Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, Alice Braga e Angela Bassett, che nonostante la situazione sanitaria mondiale ha incassato 135 milioni di dollari ed è stato un gran successo di critica e pubblico.

Ore 03:18: La vincitrice dell'Oscar Reese Witherspoon presenta il Miglior Cortometraggio Animato, dove va a vincere If Anything Happens I Love You, di Will McCormack e Michael Glover. La sua storia segue due genitori in lutto mentre lottano per affrontare la morte della loro figlia, uccisa in una sparatoria a scuola. Anche questo cortometraggio è disponibile in streaming su Netflix.

Ore 03:12: Riz Ahmed presenta anche il premio al Miglior Cortometraggio, dove a trionfare è Two Distant Strangers (Due Estranei), un progetto molto duro, che racconta un loop temporale in cui un uomo afroamericano viene ucciso ogni giorno da un poliziotto. Il corto è disponibile per la visione su Netflix!

Ore 03:08: ad aggiudicarsi il premio Oscar per il Miglior Sonoro è Sound of Metal, annunciato proprio da Riz Ahmed protagonista del film. Nicolas Becker, che ha accettato il premio in collegamento dalla Francia, ha lavorato anche a film molto amati come Gravity di Alfonso Cuaron, Arrival di Denis Villeneuve e 127 Hours di Danny Boyle.

Ore 02:50: in un ordine inconsueto rispetto alle classiche serate degli Oscar arriva già a quest'ora il premio alla Miglior Regia. Bong Joon Ho, super vincitore degli Oscar 2020 col suo Parasite direttamente dal Dolby Theatre di Seoul, annuncia la statuetta, una delle più attese della serata. A trionfare è Chloé Zhao, regista di Nomadland, il titolo che probabilmente porterà a casa i premi più pesanti della serata.

Ore 02:43: Don Cheadle ci presenta anche il Miglior Costume del 2021, dove a vincere è Ann Roth, per Ma Rainey's Black Bottom, alla seconda vittoria su cinque nomination a 24 anni da Il paziente inglese. Niente da fare per il nostro Massimo Cantini Parrini per Pinocchio!

Ore 02:40: Don Cheadle, nominato all'Oscar nel 2005 per Hotel Rwanda, presenta l'Oscar al Miglior Trucco 2021, dove a trionfare è la crew di Ma' Rainey's Black Bottom, formata da Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson, tutti alla prima nomination!

Ore 02:26: Laura Dern incorona anche il Migliore Attore Non Protagonista dell'anno. A vincere è Daniel Kaluuya, attore inglese interprete di Judas and the Black Messiah. Si tratta della seconda nomination in quattro annate per Daniel, che sarà protagonista anche del prossimo lavoro di Jordan Peele, che l'ha lanciato definitivamente al grande pubblico grazie a Get Out nel 2017.

Ore 02:19: Laura Dern, vincitrice dell'Oscar 2020 come Migliore Attrice Non Protagonista, sale sul palco per premiare il Miglior Film Straniero: tra Danimarca, Hong Kong, Romania, Tunisia e Bosnia a vincerla è Another Round di Thomas Vinterberg, stra-favorito della vigilia, con tanto di nomination a Miglior Regia. Nel toccante discorso ha dedicato la vittoria alla figlia, prematuramente venuta a mancare in un incidente stradale.

Ore 02:11: Regina King annuncia anche la Migliore Sceneggiatura Non Originale del 2021: a vincere sono Christopher Hampton e Florian Zeller per The Father! I due non sono presenti "live", ma sono in diretta streaming dalla Francia e da Londra. Al rientro scopriremo il Migliore Attore Non Protagonista!

Ore 02:00: Regina King apre le danze in questi Oscar 2020, ideati da Steven Soderbergh in puro stile cinematografico, regalandoci il primo - quasi - scivolone sul nuovo palco degli Academy Awards. Dopo un breve accenno alla situazione sociale molto tesa negli attuali USA, si passa al cinema e al primo premio, la Migliore Sceneggiatura Originale va a Emmerald Fennell per Promising Young Woman!!

Ore 01:55: fine trasmissioni dal red carpet, tra cinque minuti ha inizio la 93esima edizione degli Academy Awards!

Ore 01:48: da Judas and the Black Messiah arriva Fight for you, interpretata da H.E.R., nominata all'Oscar per la Migliore Canzone Originale del 2021. La cantante, classe 1997, è già vincitrice di quattro Grammy Award ed è tra gli artisti del panorama contemporary R&B di maggior successo.

Ore 01:40: Laura Dern è tornata sul luogo del delitto, dopo aver vinto il premio Oscar nel 2020 per Storia di un matrimonio: si è presentata con un divertente abito mezzo nero mezzo... piume!

Ore 01:20: Leslie Odom Jr. ha interpretato Speak Now con una splendida performance d'atmosfera ed è il favorito nella categoria Miglior Canzone Originale a questi Oscar 2021. Durante l'intervista pre-performance, l'attore ha dichiarato di aver proposto due canzoni alla regista Regina King, che poi ha selezionato questa perché più aderente al messaggio del film. Scelta vincente?

Ore 01:12: Hear My Voice è la terza performance della serata, tratta dalla colonna sonora di The Trial Of the Chicago 7. Ad esibirsi sul tetto del Museo degli Academy è Celeste, vincitrice del Brit Award come Rising Star e di due BBC Music Award. Grande voce!

Ore 01:05: Amanda Seyfried e Maria Bakalova, due delle nominate per la Migliore Attrice Non Protagonista, sono sul red carpet. Classi '85 e '96, probabilmente non torneranno a casa con la statuetta, ma per entrambe è la prima candidatura a un premio così prestigioso.

Ore 00:56: Carey Mulligan e Viola Davis sono arrivate sul red carpet! Due delle favorite alla statuetta per la Migliore Attrice Protagonista 2021, una vestita d'oro, l'altra di bianco, sono nominate rispettivamente per Promising Young Girl e Ma Rainey's Black Bottom, seconda nomination per la Mulligan e quarta per la Davis, che già ha vinto l'Academy Award nel 2018 con Barriere, ma da Attrice Non Protagonista.

Ore 00:52: finalmente la performance di Laura Pausini! Sulla terrazza del Museo dell'Academy, accompagnata al pianoforte da Diane Warren, in un completo dorato e con una versione italo-inglese della canzone Io Sì, già vincitrice del Golden Globe 2021 per la Miglior Canzone Originale. Buona fortuna Laura!

Ore 00:45: Daniel Kaluuya è esploso negli ultimi anni. Dal boom del 2018 con Get out l'attore di Londra non si è mai fermato e, quest'anno, è giunto alla seconda nomination agli Oscar grazie a Judas and the Black Messiah, per il quale è nominato al Miglior Attore Non Protagonista, nel quale è il super favorito.

Ore 00:40: Chloe Zhao è arrivata! La regista cinese è la super favorita dell'anno grazie al suo Nomadland, che continua a macinare premi su premi. Ad accompagnarla sul red carpet Swankie, personaggio della pellicola, un'attrice che in verità non ha fatto altro che interpretare parte della sua vita, visto che dall'età di 64 anni ha vissuto in un camper, proprio come quasi tutti i volti che compaiono in Nomadland.

Ore 00:35: la prima performance della serata prende piede: Husavik, una delle candidature alla Miglior Canzone Originale, fa parte della colonna sonora di Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ed è interpretata da Molly Sandén! Splendida ambientazione e voce da urlo. Riuscirà a sorpresa a sfilare il premio contro le aspettative dei bookmaker?

Ore 00:30: il balletto felice del piccolo Alan S. Kim, uno dei volti di Minari, è già diventato virale sul web, vedere per credere!

Ore 00:25: Thomas Vinterberg è nominato per la prima volta nella sua ricca e amata carriera alla Miglior Regia per il suo Another Round, nuovo lavoro con Mads Mikkelsen. La sua candidatura è arrivata a sorpresa, andando a "togliere" il posto al più titolato (almeno in patria) Aaron Sorkin. Il suo film è, in ogni caso, il favorito nella categoria Miglior Film Straniero, dove molto probabilmente alzerà il trofeo!

Ore 00:22: Leslie Odom Jr. è uno dei nomi di quest'edizione, essendo nominato in ben due categorie, come Miglior Attore Non Protagonista per One Night in Miami e come Miglior Canzone Originale, sempre per il titolo di Regina King: pare che proprio lui sia il favorito a vincere, andando quindi a insidiare le speranze della nostra Laura Pausini... Chi la spunterà?

Ore 00:20: Glenn Close è arrivata sul red carpet! Ottava nomination agli Oscar per l'iconica attrice, quest'anno candidata per il suo ruolo da non protagonista in Elegia americana di Ron Howard. Riuscirà a sfatare questo mito? La primissima candidatura è arrivata nel 1983 con Il Mondo Secondo Garp, con Robin Williams.

Ore 00:15: Paul Raci è sul red carpet, con smalto nero e look molto metal. Proprio lui è candidato come Migliore Attore Non Protagonista per Sound of Metal, la pellicola di Darius Marder con Riz Ahmed. L'attore è figlio di genitori sordi e ha, quindi, imparato la lingua dei segni americana come prima lingua, ancor prima dell'inglese.

Ore 00:10: è arrivata sul red carpet Emmerald Fennell, la regista di Promising young woman, uno dei film più chiacchierati e nominati in questa 93esima edizione degli Academy Awards. Già una dei volti della serie tv The Crown, Emmerald si è presentata con un abito che già sta facendo chiacchierare su Twitter e tutti i social, su cui i fan si sono subito lanciati in gran numero: vedere per credere!

Ore 00:00: Lee Isaac Chung, regista di Minari, è sul mini red carpet con la sua compagna, pronto ad affrontare le 6 nomination agli Oscar 2021. Anche Steven Yeun, protagonista della pellicola e volto di The Walking Dead, è arrivato sul tappeto rosso: vincerà la statuetta come Miglior Attore?

Ore 23:45: Laura Pausini, nominata all'Oscar per Io sì, la canzone colonna sonora di La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, ha già presentato sul suo canale Instagram qualche foto anteprima della sua performance della serata, pre-registrata sul tetto dell'Union Station di Los Angeles. Dopo la vittoria ai Golden Globes, che sia tempo per lei di agguantare l'Academy Award?

Ore 23.30: l'Academy ha annunciato l'inizio del Red Carpet di questi Oscar 2021. Ovviamente, viste le disposizioni sanitarie, sarà un tappeto rosso molto diverso dal solito, molto meno affollato e frequentato. Scopriamolo insieme!

La 93esima edizione degli Academy Awards è destinata a rimanere nella storia del cinema, a prescindere dai premi assegnati. L'emergenza sanitaria ha condizionato fortemente l'organizzazione della cerimonia, che quest'anno si è svolta con due mesi di ritardo rispetto alle date tradizionali. Anche il red carpet sarà meno importante e affollato rispetto alle scorse edizioni, e tutto lo show si svolgerà in diverse location.

Pinocchio: Federico Ielapi con Roberto Benigni in durante una scena del film

L'Italia quest'anno tifa per Pinocchio di Matteo Garrone, candidato nelle categorie riservate al miglior make up e costumi e incrocia le dita per Laura Pausini, che a Los Angeles porta la sua canzone Io Sì (Seen) che fa parte della colonna sonora del film La vita davanti a sé, già premiata ai Golden Globe. Il super-favorito, almeno sulla carta, è Mank, il film di David Fincher prodotto da Netflix che ha totalizzato ben dieci candidature.

Quest'anno la Notte delle Stelle va in onda poco dopo la mezzanotte e proseguirà fino all'alba. Gli Oscar 2021 saranno trasmessi in tv su Sky e TV8 con delle repliche già fissate per la giornata di lunedì.