Oscar 2021: Glenn Close stupisce tutti con un twerking da urlo (VIDEO)

Durante la cerimonia degli Oscar 2021, l'attore Lil Rel Howery ha invitato tutti i presenti a partecipare a un gioco, in cui dovevano riconoscere una canzone e indovinare se era stata o no nominata agli Academy Awards. Glenn Close, candidata come Miglior attrice non protagonista per Elegia americana, ha affascinato tutti sulle note di "Da Butt", canzone del 1988 colonna sonora di Aule turbolente di Spike Lee, ballando un twerking sorprendente.

Glenn Close è una veterana degli Academy Awards visto che è stata nominata ben otto volte senza mai vincere la statuetta. Adesso conosciamo anche le sue doti da ballerina.

