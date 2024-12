Anthony Hopkins, dopo 49 anni festeggia un incredibile traguardo: "Celebro la vita"

Anthony Hopkins ha celebrato un'importante pietra miliare nel suo percorso di sobrietà. L'attore due volte premio Oscar, ha celebrato 49 anni di sobrietà e la sua "inaspettatamente lunga vita" in un toccante video pubblicato su Instagram.

"Buongiorno! Buon 29 dicembre. 29°? Perché il 29? Beh, 49 anni fa oggi ho smesso di bere", ha spiegato Hopkins. "Mi stavo divertendo molto, ma poi ho capito che ero in un grosso guaio, perché non ricordavo nulla e stavo guidando un'auto, ubriaco fradicio".

In quel momento Hopkins ha capito che doveva cercare aiuto. "Ho telefonato a un gruppo di persone come me, alcolizzate, e così è stato. Sobrio", ha detto. "In questi 49 anni mi sono divertito come non mai".

Anthony Hopkins e il suo messaggio: "Chiedere aiuto è importante"

La star de Il silenzio degli innocenti ha poi usato la sua piattaforma di social media per incoraggiare altri che potrebbero avere a che fare con problemi simili di dipendenza a cercare un sostegno esterno.

"Se avete un problema - divertirsi è meraviglioso, bere un drink va bene - ma se avete un problema con l'alcol, c'è un aiuto", ha detto Hopkins. "Non è un problema terribile. È una condizione. Se siete allergici all'alcol, cercate aiuto. Ci sono molti aiuti in giro. Una cosa che non avevo capito: non ero da solo. Ci sono migliaia di persone come me".

Hopkins, che compirà 87 anni domani, ha continuato: "Comunque, mi sono disintossicato e, sembra una parola noiosa, ma ho avuto una vita meravigliosa. Mi assumono ancora, mi danno ancora lavoro. Tra due giorni compirò 87 anni. Quindi sto festeggiando la mia lunga vita, una vita inaspettatamente lunga".