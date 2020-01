Oscar 2020: in un video la reazione degli animatori di Klaus - I segreti del Natale alla nomination!

Klaus, il film animato prodotto per Netflix, ha ottenuto una nomination agli Oscar 2020 e online un video mostra la reazione del team che ha creato l'apprezzato lungometraggio.

The SPA Studios, fondato da Sergio Pablos, ha infatti condiviso online un breve filmato in cui si assiste a cosa accade quando le persone coinvolte nella realizzazione del progetto sentono pronunciarne il titolo tra quelli in corsa per conquistare una prestigiosa statuetta assegnata dai membri dell'Academy.

Come prevedibile il team di Klaus - I segreti del Natale guidato dal regista Sergio Pablos esprime tutta la propria gioia, dando spazio alle proprie emozioni dopo aver raggiunto questo prestigioso traguardo ed essersi assicurato una nomination agli Oscar 2020.

La storia del film d'animazione natalizio di Netflix ruota intorno a Jesper, il peggior studente dell'Accademia delle Poste, che viene spedito su un'isola ghiacciata, oltre il Circolo Polare Artico dove la gente del posto fatica a scambiare qualche parola e tanto meno lettere.

Jesper sta per arrendersi quando trova un'alleata in Alva, un'insegnante del posto, e incontra Klaus, un misterioso falegname che vive da solo in una baita piena di giocattoli realizzati a mano. Queste improbabili amicizie sapranno riportare l'allegria a Smeerensburg ricreando anche una nuova tradizione fatta di generosità, magia e calze appese al camino con cura.

Klaus, recensione: Il Natale anticipato di Netflix