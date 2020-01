Oscar 2020: l'esilarante reazione di Rian Johnson alla foto dei nominati

Rian Johnson ha ottenuto una nomination agli Oscar 2020 grazie alla sceneggiatura del film Cena con delitto e il regista ha commentato in modo ironico la foto che ritrae tutti i candidati insieme.

Il filmmaker ha infatti dimostrato tutto il suo senso dell'umorismo segnalando dove si trovava nello scatto di gruppo in cui appaiono tutte le persone in corsa per conquistare una statuetta assegnata dai membri dell'Academy. Rian Johnson ha delineato un e cerchio e ha scritto: "Eccomi!".

La persona che indica non è però il regista, ma Brad Pitt, nominato nella categoria Miglior Attore Non Protagonista grazie alla sua performance in C'era una volta a... Hollywood.

Una delle follower di Johnson ha quindi scherzato sottolineando: "Ed è per questo che aveva il cartellino con il suo nome". Rian ha risposto: "Lo stava indossando fino a quando ci hanno detto di toglierli, è stato adorabile". Un altro fan ha invece ideato un incredibile fotomontaggio in cui tutti i presenti si trasformano in Rian.