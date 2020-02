Oscar 2020: la mamma di Keanu Reeves scambiata per la sua fidanzata Alexandra Grant

Keanu Reeves si è fatto accompagnare dalla mamma agli Oscar 2020, ma la signora, Patricia Taylor, ha gettato qualcuno in preda alla confusione: era Alexandra Grant, la fidanzata artista, al fianco del divo o no?

Keanu Reeves ha preso una pausa dal set di Matrix 4 per presentare uno dei premi durante la cerimonia degli Oscar 2020. A lui è toccato il compito, insieme a Diane Keaton, di consegnare a Bong Joon-ho la prima statuetta vinta da Parasite durante la serata, quella per la migliore sceneggiatura originale. Così ha pensato di arrivare all'importante appuntamento accompagnato dalla mamma, la scenografa Patricia Taylor di 76 anni.

Profetico è stato, però, Brad Pitt in occasione dei Golden Globe quando ha detto di non aver portato la madre per paura che la facessero diventare, su qualche tabloid, la nuova fiamma, perchè a Keanu Reeves è successo proprio questo: sua madre è stata scambiata per la sua fidanzata.

Sul sito di Getty Images e dell'Associated Press infatti qualcuno ha notato che, probabilmente per un errore dovuto alla fretta (poi corretto), nella galleria di immagini relative al red carpet degli Oscar 2020, la donna al fianco di Keanu Reeves è stata nominata come Alexandra Grant, ovvero la fidanzata del divo con ben 30 anni di meno rispetto alla pur bellissima signora Taylor, che sarà stata a questo punto felice dell'implicito complimento. Come se non bastasse sono stati in molti anche su Twitter a scambiare, almeno in un primo momento, le due donne. Cosa le accomuna? Oltre all'amore che le lega a Keanu, pur di diversa natura, è, lontanamente il colore dei capelli (grigi quelli di Grant, bianchissimi quelli della mamma), o, se preferite, il fatto di non sfoggiare una chioma tinta.