Alexandra Grant, la nuova fidanzata di Keanu Reeves: chi è

Alexandra Grant è la nuova fidanzata di Keanu Reeves ed è un'artista americana di 46 anni. Visual artist e illustratrice, Alexandra non è solo la compagna (non confermata) del divo di Matrix, ma è anche la sua socia in affari perchè insieme sono fondatori della casa editrice X Artists' Books.

La loro ultima uscita pubblica ha fatto scalpore e ha confermato quello che qualcuno sospettava già da tempo, ma non è stata di certo la prima perchè Keanu Reeves e Alexandra Grant si erano già presentati insieme al museo MOCA di Los Angeles lo scorso maggio. E poi c'erano state la sfilata a Malibu di Saint Laurent, a cui Keanu Reeves aveva partecipato in quanto nuovo testimonial della maison, e poi la première di Toy Story 4 e, di recente, una cena in un ristorante giapponese di Los Angeles.

Alta, capelli grigi, portamento elegante, stile ricercato, le informazioni personali sulla Grant non sono moltissime, ma il solito DailyMail è riuscito a scoprire, per esempio, che, nata 46 anni fa in Ohio, Alexandra Grant ha vissuto per parecchio tempo anche in Messico, Francia e Spagna. Pittrice, scultrice e video artista, ha illustrato personalmente i volumi Ode To Happiness del 2011 e Shadows del 2016, entrambi pubblicati dalla casa editrice che ha co-fondato e con poesie di Keanu Reeves. Chi li conosce da anni racconta che Alexandra Grant e Keanu Reeves si sono incontrati nel 2009 e che è nata subito tra loro una profonda amicizia. Chi con loro ha avuto il piacere di lavorare, li descrive come assolutamente affini e complici nella vita professionale. E ora, a quanto pare, anche in quella privata.